Dans le cadre de l’élaboration de l’inventaire régional exigé par la Loi sur le patrimoine culturel, la Ville de Boucherville compte 416 bâtiments présentant une valeur patrimoniale sur son territoire.

Les municipalités régionales de comté (MRC) et les agglomérations du Québec devaient adopter ou mettre à jour, avant le 1er avril 2026, un inventaire du patrimoine immobilier construit avant 1940 et jugé d’intérêt patrimonial.

Ce n’est pas un nouvel inventaire pour Boucherville. La dernière codification des bâtiments a été réalisée en 2012 et elle est mise à jour annuellement lorsqu’un bâtiment est rénové, a spécifié la cheffe du service des Communications et relations publiques, Josianne Marcotte.

À l’échelle du conseil d’agglomération de Longueuil, près de 1 800 bâtiments ont été intégrés à l’inventaire couvrant les cinq villes du territoire.

À Boucherville, la grande majorité des immeubles retenus se trouvent à l’intérieur du site patrimonial du Vieux-Boucherville, reconnu pour sa valeur historique et architecturale.

Fondée au XVIIe siècle, la municipalité figure parmi les dix plus anciennes villes du Québec. Le secteur patrimonial témoigne de plusieurs périodes de développement de la ville. On y retrouve notamment des maisons rurales d’inspiration française datant du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle, des villas bourgeoises influencées par les courants architecturaux du XIXe siècle, des maisons québécoises d’inspiration néoclassique, quelques résidences à mansarde ainsi que d’anciennes maisons de villégiature. L’église Sainte-Famille, qui domine le noyau villageois, constitue également un élément emblématique du paysage patrimonial.

La Ville souligne aussi la présence d’environ 125 bâtiments secondaires patrimoniaux sur son territoire.

Parmi les immeubles affichant une valeur patrimoniale exceptionnelle, plusieurs résidences anciennes se démarquent. La maison Jean-Baptiste-Gauthier-dit-Saint-Germain, située au 601, boulevard Marie-Victorin, construite vers 1787 et de style québécois, figure sur la liste des bâtiments d’intérêt majeur. La maison Chrétien-Zaugg, au 15, rue Pierre-Boucher, dans le Vieux-Boucherville, remonte quant à elle à 1760. Cette demeure avec fausse mansarde est également classée d’intérêt exceptionnel.

À l’extérieur du noyau patrimonial, la maison Chaput, située au 601, boulevard de Mortagne, construite vers 1760 dans un style d’esprit français, ainsi que la maison Bachand-Larivière, au 554, boulevard de Mortagne, datant d’environ 1750, figurent aussi parmi les propriétés les plus remarquables.

Dans le Vieux-Boucherville, le manoir François-Pierre-Boucher, au 470, boulevard Marie-Victorin, construit en 1741, la maison La Chaumière, au 466, boulevard Marie-Victorin, datant de 1742, ainsi que la maison Léveillée ou Desmarteau, au 412, boulevard Marie-Victorin, érigée vers 1775, font également partie des bâtiments reconnus pour leur valeur patrimoniale exceptionnelle.

La mise à jour complète de l’inventaire a été réalisée dans le Vieux-Boucherville ainsi que dans plusieurs autres secteurs de la ville.