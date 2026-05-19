La Ville de Varennes a fait savoir qu’elle débutait à la mi-mai l’aménagement de la plage urbaine au parc de la Commune. L’annonce des travaux de cette future infrastructure municipale a suscité beaucoup de commentaires à peine une journée après la publication de la nouvelle.

Ce nouvel espace de détente situé à proximité du fleuve, le long de la passerelle de bois, comprendra des zones ombragées «et du mobilier favorisant la pause et le rassemblement».

La Ville indique que les travaux comprendront des opérations d’excavation, de bétonnage et d’aménagement paysager. On a de plus précisé que les liens entre les parcours piétons et le réseau cyclable existant seront également réaménagés afin d’assurer une circulation «fluide et sécuritaire» dans le parc.

Les citoyens sont toutefois avertis que, pendant la durée du chantier, certaines zones du parc seront temporairement fermées, mais la passerelle de bois demeurera accessible en tout temps. La circulation sur la piste cyclable sera temporairement déviée dans le secteur des travaux et les cyclistes devront utiliser la passerelle de bois à pied avec leur vélo.

Varennes a indiqué que les travaux se termineront durant la période estivale. Le coût de ce projet est estimé à 1 M$, financé à même les surplus et le Fonds de parcs et terrains de jeux de la Ville.

Plus de 200 commentaires

Sur la page Facebook de la Municipalité, on comptait plus de 400 réactions et plus de 200 commentaires à ce sujet de la part de citoyens qui applaudissaient le projet, alors que d’autres le critiquaient.

Plusieurs citoyens auraient préféré qu’on ajoute des arbres dans le parc de la Commune, ajoutant que ce secteur manquait de zone d’ombres. La Ville a souligné pour sa part dans ses réponses que «le projet prévoit justement des plantations d’arbres et l’ajout de végétation pour préserver et mettre en valeur les espaces verts existants».

Certains commentaires dénigraient le fait qu’il ne s’agirait selon eux que d’un «carré de sable» alors que d’autres se disaient soulagés de voir que les berges n’étaient pas affectées par ce projet.

Plusieurs citoyens ont écrit pour dire qu’ils auraient aimé voir des jeux avec fontaines d’eau pour que les enfants puissent s’amuser et se rafraîchir. Varennes a précisé à ce sujet que le projet «prévoit des aménagements paysagers, du mobilier et des zones d’ombre. À ce stade, aucun jeu d’eau n’est prévu».

La Ville a aussi fait savoir que la piste de pumptrack sera relocalisée le long du sentier cyclable, près du chemin de la Commune.