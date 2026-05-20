Corps de cadets de l’aviation, escadron 711 Pierre-Boucher

L’Escadron 711 Pierre-Boucher a le plaisir de vous inviter à sa 40e revue annuelle, qui se déroulera sous la présidence d’honneur du Major Michel Lavoie CD.

Au programme de cette cérémonie :

Remise de nombreuses récompenses

Démonstration d’exercices militaires

Prestation musicale

Moment d’échange avec nos cadets, le personnel et le comité répondant

C’est avec grand enthousiasme que nous vous attendons pour célébrer les accomplissements de nos cadets.

Horaire : samedi 23 mai, 13 h 45 à 16 h

Lieu : centre multifonctionnel Francine Gadbois

Tarif : gratuit

Information : [email protected]

École de danse de Boucherville

Tu aimes danser, te dépasser et vivre des expériences uniques ? Les auditions de nos troupes approchent pour la saison 2026-2027 ! Faire partie d’une troupe, c’est évoluer dans un environnement motivant, développer son esprit d’équipe et participer à différents projets créatifs. Les auditions s’adressent aux jeunes à compter de 10 ans, jusqu’à l’âge adulte.

Dates des auditions :

21 mai : hip-hop (10-15 ans et 16 ans et plus)

22 mai : contemporain (11-14 ans)

24 mai : contemporain intermédiaire/avancé (18 ans et plus)

27 mai : jazz novice (18 ans et plus)

27 mai : contemporain-ballet-jazz intermédiaire/avancé (15 ans et plus)

Tarif : 10 $ inscription obligatoire : www.ecolededansedeboucherville.ca/auditions-troupes

Information : [email protected]

Théâtre Jankijou

Le Théâtre Jankijou de Boucherville vous convie à son dernier spectacle de la saison, une comédie britannique de Michael Frayn dans une adaptation de Josée La Bossière : Silence en coulisses !

Cette adaptation vous amène dans les coulisses d’une troupe qui tente de présenter une pièce de théâtre de boulevard, avec tous les aléas qu’une production peut apporter. Silence en coulisses ! est une déclaration d’amour au théâtre et à tout ce qui peut aller de travers.

Horaire : 28-29-30 mai 20 h | 31 mai 14 h

Lieu : centre multifonctionnel Francine Gadbois

Tarifs :10 $/étudiant et 20 $/adulte (plus frais de billetterie) en ligne www.lepointdevente.com.15 $/étudiant ou 25 $/adulte à la porte (argent comptant seulement). GRATUIT pour les 5 ans et moins.

Information et inscription : www.jankijou.com, [email protected], 514-605-2599

Club de conditionnement physique de Boucherville

Envie de rester actif et de garder la forme ? Inscrivez-vous dès maintenant à nos cours de Zumba, Fitness Circuit Training, Fitness Bootcamp ou Cardio-tonus. Peu importe votre niveau, nous avons l’entraînement idéal pour vous amuser en bougeant dans un groupe convivial. Ne tardez pas, les places sont limitées !

Horaire : lundi au vendredi durant 8 semaines (été)

Lieu : selon l’activité

Tarif : 80 $ pour la session

Information/Inscription : 514 792-3104, www.clubactivitephysique.ca/boucherville

Club cycliste de Boucherville

Et toi, quels sont tes plans pour l’été ? Depuis plus de 30 ans, le CCB fait découvrir le cyclisme aux jeunes de 5 à 16 ans. Le vélo de route est au cœur de l’aventure. Chaque entraînement devient une occasion de progresser, d’améliorer sa technique et de repousser ses limites, tout en développant la confiance, la discipline et l’esprit d’équipe. Que tu sois débutant ou passionné de vélo, ta place est parmi nous !

Horaire : lundis et jeudis 18 h 30 à 20 h,du 14 avril au 27 août

Lieu : selon l’entraînement prévu

Inscription : https://bit.ly/49G1aeg jusqu’au 1er juin. Achat du maillot CCB obligatoire.

Information : [email protected], www.clubcyclisteboucherville.com

Entr’Aînés Actifs

Entr’Aînés Actifs repousse encore les vacances cet été dans le but de satisfaire sa clientèle. L’organisme prolonge ses activités pour huit semaines ! Profitez-en pour garder la forme.

Les inscriptions pour la session d’été sont du 11 au 17 mai pour les personnes déjà inscrites à la session printemps 2026, et à compter du 18 mai pour les autres personnes intéressées. Bon entraînement!

Horaire : du 8 juin au 29 juillet (8 semaines)

Information/Inscription : https://entrainesactifs.wixsite.com/boucherville, Julie Graham 450-500-0769.

Club d’aviron de Boucherville

Le Club d’aviron de Boucherville vous invite à ses portes ouvertes ! C’est l’occasion idéale pour découvrir notre magnifique sport. Cet événement est gratuit et ne nécessite aucune réservation. Nous vous attendons en grand nombre !

Horaire : 13 et 14 juin, de 9 h à midi

Lieu : club d’aviron de Boucherville

Information : www.avironboucherville.com, [email protected]

Association des métiers d’art de Boucherville

Bonne nouvelle pour les familles de la ville de Boucherville : un tout nouveau service de camps de jour voit le jour cet étAprès 31 ans comme présidente de l’Association des Métiers d’Art de Boucherville, Renée Lavoie prend une retraite bien méritée. Lors de l’assemblée générale annuelle du 30 avril, une nouvelle équipe a officiellement pris la relève. Isabell Ross sera désormais présidente, et Lucie Bélanger occupera le poste de vice-présidente.

Cette nouvelle direction entreprend sa tâche avec enthousiasme, bien consciente du legs de Mme Lavoie. Pour lui rendre hommage : [email protected].

Le Salon des Métiers d’Art de Boucherville se tiendra les 6-7-8 novembre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Au plaisir de vous y voir.

Information : www.metiersdartboucherville.com

Basketball Boucherville

Tu as envie de bouger, de t’amuser et de découvrir un sport d’équipe passionnant ? Basketball Boucherville invite toutes les filles à une journée portes ouvertes ! Que tu sois débutante ou experte, cette journée est pour toi.

Au programme : initiation aux techniques de base, jeux ludiques et mini-matchs dans une ambiance survoltée et sans pression. Viens avec tes amies ou tes cousines ! C’est l’occasion idéale de tester tes habiletés et de rencontrer de nouvelles coéquipières.

Horaire : Samedi 20 juin, 12 h à 13 h (6 à 9 ans) | 13 h à 14 h 30 (10 à 13 ans)

Lieu : gymnase de l’école Les Jeunes Découvreurs

Information : www.basketballboucherville.ca, [email protected]

Fondation Source Bleue

La Fondation Source Bleue est fière de vous annoncer le retour du Loto Voyage Source Bleue ! Vous pouvez vous procurer des billets dès maintenant en ligne.

Vous courez la chance de gagner :

1er prix : un crédit-voyage de 7 000 $

2e prix : un crédit-voyage de 1 500 $ *

* applicable sur un crédit-voyage comprenant au minimum un vol et un hôtel.

Horaire tirage : 9 juillet, 14 h

Tarif : 20 $ par billet

Information/Inscription : www.maisonsourcebleue.ca/loto-voyage-source-bleue

Ensemble vocal les Tournesols

L’Ensemble vocal les Tournesols vous invite à un concert temporel sur les chemins de nos vies. Par le biais de chansons sélectionnées pour célébrer nos « passages », il se veut une réminiscence de moments qui ont marqué de belles étapes.

Vous aurez le bonheur d’entendre des musiciens de renom, dont notre pianiste Jean-Philippe Bouffard, venus spécialement souligner la performance d’un chœur de 50 voix, sous la direction inspirante et magistrale de James Copland.

Horaire : dimanche 7 juin, 14 h 30 (ouverture des portes à 14 h)

Lieu : église Ste-Famille

Tarif : 30 $/prévente (Café centre d’art), 35 $/à la porte, 10 $/14 ans et moins

Information : [email protected]

Carrefour pour Elle

Le projet Sans cri ni haine sensibilise les adolescents et les jeunes adultes à la violence dans les relations amoureuses. Cette année, plus de 4 000 jeunes ont été rejoints à travers nos ateliers et kiosques, déployés dans des écoles secondaires, centres de formation et organismes communautaires.

Nos ateliers abordent des thèmes essentiels comme la jalousie, le cycle de la violence et ses multiples formes, afin de promouvoir des relations saines et égalitaires. Nouveauté marquante : notre partenariat avec Tel Jeunes !

Horaire : inscriptions ouvertes pour l’année 2026-2027

Lieu : territoire de la MRC Marguerite d’Youville, agglomération de Longueuil.

Tarif : gratuit

Inscription : 450-651-5800, [email protected]

Information : www.carrefourpourelle.org