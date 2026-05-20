Le weekend de la Formule 1 à Montréal approche et c’est donc dire que le nombre de décibels va augmenter au cours des prochains jours sur l’île Notre-Dame. Toutefois, le bruit va également s’accroître dans… le ciel de la région puisque les célèbres Snowbirds effectueront des entraînements aériens en vue de ce grand rendez-vous des amateurs de course.

Sur les pages Facebook de Sainte-Julie, Varennes et Saint-Lambert, il est précisé que ces villes ont été informées que des vols de l’équipe de voltige des Forces armées canadiennes auront lieu dans le ciel de la région du 20 au 26 mai.

Le ministère de la Défense a indiqué que ces exercices s’inscrivent dans les préparatifs du spectacle aérien présenté le dimanche 24 mai, dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 du Canada.

La Défense a ajouté que toutes les activités aériennes seront réalisées conformément aux normes de sécurité et aux autorisations en vigueur.

De retour en…2030!

Il est à noter que ce sera une des dernières occasions de voir les Snowbirds tels qu’on les connaît puisque l’escadron acrobatique sera cloué au sol après sa saison 2026 jusqu’à l’arrivée de nouveaux appareils, dans quatre ans seulement.

Les nouveaux avions qui doivent remplacer les vieux appareils CT-114 Tutor, qui font partie de la flotte de l’Aviation royale du Canada depuis 1963, devraient être opérationnels au début des années 2030.