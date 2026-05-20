Trois nominations pour Jankijou

Honneur à ces femmes de cœur

Le Cercle de Fermières de Boucherville a célébré l’engagement de ses membres le 14 avril. Une pensée spéciale a été offerte aux 13 nominées d’exception et, parmi elles, Nathalie Laforest a été nommée bénévole-émérite de l’année, recevant un certificat et un présent pour son implication exemplaire. Le Cercle a profité de la Journée des secrétaires pour souligner le travail remarquable de Louise Bélanger, secrétaire, et de Marlène Guay, trésorière. Pour les remercier, un bouquet de tulipes et un sac peint à la main leur ont été remis. «Merci infiniment à vous deux pour votre rigueur et votre dévouement», a souligné la direction.