Trois nominations pour Jankijou
Le Théâtre Jankijou a obtenu trois nominations au gala des Arlequins de la Fédération québécoise du théâtre amateur. La troupe est en lice pour la Meilleure scénographie grâce à Alain Lafontaine et Patrick D. Campbell pour La cruche cassée. Pierrette Lacourse est également nommée dans la catégorie Courte apparition pour la même production, tandis que la pièce elle-même est en nomination pour le Prix du jury. Ces reconnaissances soulignent le talent, la rigueur et la passion qui animent la troupe. Félicitations à toutes les personnes impliquées dans cette création
Généreuse jeune fille
À seulement 9 ans, Selena Mabrouk pose un geste concret pour aider les autres. Depuis près d’un an, la jeune fille met de côté une partie de son argent afin de faire des dons au Comité d’entraide de Boucherville. Elle économise l’argent reçu lors d’occasions spéciales, après avoir accompli des tâches ménagères ou encore en vendant d’anciens jouets sur Marketplace. Tous les un ou deux mois, elle remet entre 15$ et 25$ à l’organisme, convaincue de l’importance de soutenir les familles dans le besoin. Des voisins contribuent aussi parfois. Une démarche dont cette élève de l’école Pierre Boucher est fière et qui pourrait encourager d’autres jeunes à l’imiter. Bravo Selena !
Souper des Familles : un succès !
Plus de 400 personnes ont participé au Souper des Familles du Centre 4 Poches, le 2 mai au Centre multifonctionnel. Familles, employés, donateurs et amis ont célébré sous le signe de l’inclusion. La soirée a permis d’amasser 34 407$ pour soutenir la mission du Centre. L’organisme remercie Dubé Loiselle, traiteur, l’Ouvroir de Varennes, les Filles d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb, le Dépanneur La Ressource ainsi que les députés Shirley Dorismond et Xavier Barsalou-Duval pour leur soutien. L’organisme salue aussi le travail de la quarantaine de bénévoles qui ont œuvré pour faire de cette soirée une réussite.
Honneur à ces femmes de cœur
Le Cercle de Fermières de Boucherville a célébré l’engagement de ses membres le 14 avril. Une pensée spéciale a été offerte aux 13 nominées d’exception et, parmi elles, Nathalie Laforest a été nommée bénévole-émérite de l’année, recevant un certificat et un présent pour son implication exemplaire. Le Cercle a profité de la Journée des secrétaires pour souligner le travail remarquable de Louise Bélanger, secrétaire, et de Marlène Guay, trésorière. Pour les remercier, un bouquet de tulipes et un sac peint à la main leur ont été remis. «Merci infiniment à vous deux pour votre rigueur et votre dévouement», a souligné la direction.
Ils brillent au Gala d’excellence
Le RSEQ – Montérégie a récompensé ses élèves-athlètes, équipes, entraineurs et institutions lors de la 35<@V>e<@$p> édition de son Gala d’excellence. Parmi les gagnants régionaux, on remarquait notamment Sarah-Eve Daoust, de l’école secondaire De Mortagne à Boucherville, qui est lauréate de la catégorie Élève-athlète cadette D1-D2-D3 par excellence en raison des ses performances remarquées en volleyball de plage. Pour sa part, Antoine Bertrand, également de l’école De Mortagne, l’a emporté dans la catégorie Élève-athlète cadet D1-D2-D3 par excellence grâce à sa contribution avec le Noir et Or en volleyball masculin.