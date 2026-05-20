La Sûreté du Québec a procédé, aujourd’hui, à l’arrestation de Xavier Réhel, 25 ans, de Boucherville, relativement à une série d’agressions sexuelles envers des victimes, principalement d’âge mineur.

Xavier Réhel a comparu au palais de justice de St-Hyacinthe, pour des accusations, entre autres d’agression sexuelle et d’introduction par effraction.

Les événements reprochés se seraient produits entre octobre 2025 et mai 2026 à l’endroit de plusieurs victimes, principalement d’âge mineur en Montérégie et au Centre-du-Québec. Il se déplace avec un véhicule de marque Tesla noir modèle 3. L’enquête tend à démontrer qu’il aurait pu faire d’autres victimes.

L’homme communiquait avec les victimes par l’entremise de « Snapchat » et de « Messenger » en utilisant le pseudonyme « XAV » sous différents comptes : xrhl12, xrehel25, xavrhl, x_rehel.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.