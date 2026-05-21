Les actes de vandalisme rapportés ont été fréquents dans les parcs de Varennes, à l’instar de ce que l’on observe dans bien des villes aux alentours, et c’est pourquoi le retour de la patrouille dans les espaces publics s’est effectué un mois plus tôt qu’à l’habitude.

La patrouille est opérée par la firme de sécurité publique P07. Depuis le 14 mai, elle effectue des rondes en soirée dans les parcs de la ville et les stationnements municipaux.

La Ville indique qu’elle a pour but de dissuader les comportements problématiques et à renforcer le sentiment de sécurité des citoyens. La firme agit en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent.

Les agents de P07 veillent au respect des règlements municipaux, tels que les heures de fermeture des parcs ainsi que les règles en vigueur concernant la consommation d’alcool ou de tabac et l’utilisation d’équipements non autorisés. Les patrouilleurs signalent également toute situation problématique, incluant les comportements à risque, les actes de vandalisme ou les méfaits.

«Le retour de la surveillance assure une présence accrue sur le terrain, contribue à prévenir le vandalisme et constitue une mesure concrète pour préserver la quiétude dans nos parcs», a souligné à ce sujet le maire, Martin Damphousse.

Les citoyens sont appelés également à contribuer à cet effort collectif en signalant toute situation préoccupante en composant le 450 536-3333, le 1-888-678-7000 ou le 911 pour les situations urgentes.

Une autre «escouade»

De plus, en collaboration avec la Maison des Jeunes de Varennes, des travailleurs de milieu arpenteront les parcs afin d’offrir une approche préventive à l’endroit des jeunes.

Le travail de milieu repose sur une approche humaine de réduction des méfaits, fondée sur une relation de confiance. Par le dialogue, l’écoute et le soutien, les intervenants accompagnent les jeunes et les sensibilisent à un usage respectueux des espaces publics.