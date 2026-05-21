Boucherville se hisse au troisième rang des villes où il fait bon vivre au Québec en 2026, selon le plus récent palmarès publié par le magazine Protégez-Vous, adapté à partir de l’étude « Canada’s Most Livable Cities » du quotidien torontois The Globe and Mail.

L’analyse, qui porte sur 113 municipalités québécoises de plus de 10 000 habitants, évalue la qualité de vie à partir de 58 critères regroupés dans dix grandes catégories, notamment l’économie, le logement, les soins de santé, l’éducation, la sécurité, les transports et l’accès aux services.

Dans ce classement provincial, la ville de Québec arrive au premier rang, suivie de Rosemère et de Boucherville, qui complète le podium grâce notamment à sa qualité de vie urbaine, sa proximité avec le fleuve Saint-Laurent et l’importance accordée aux espaces verts.

Avec une population de 42 085 habitants, Boucherville se distingue également dans plusieurs catégories spécifiques. La municipalité obtient le 2<@V>e<@$p> rang au Québec pour les jeunes professionnels et les familles, le 1<@V>er<@$p> rang pour les retraités et les entrepreneurs, ainsi que la 5e position pour les nouveaux arrivants.

Plusieurs villes de la Rive-Sud figurent aussi parmi les mieux classées au Québec. Saint-Bruno-de-Montarville occupe le 8e rang, tandis que Varennes suit de près au 9e rang. Candiac se retrouve en 10e position, devant La Prairie (13e) et Sainte-Julie (16e). Longueuil apparaît au 21e rang du classement, juste devant Saint-Lambert (22e). Plus loin au palmarès, on retrouve Montréal au 37e rang, Mont-Saint-Hilaire au 39e, Brossard au 49e, Châteauguay au 68e et Saint-Amable au 92e rang.

Le classement consacré aux jeunes familles accorde également une place importante aux municipalités de la région. Boucherville y décroche le 2e rang au Québec, derrière Québec et devant Rosemère. Varennes figure aussi dans le top 10, au 7e rang, tandis que La Prairie se classe 9e.