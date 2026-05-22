La Ville de Boucherville a obtenu une nouvelle reconnaissance environnementale avec la désignation officielle du secteur des Sureaux, au parc de la Futaie, comme réserve naturelle par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Cette aire de 3,7 hectares, située le long de la rue des Sureaux, devait initialement accueillir un projet résidentiel. Son acquisition par la Ville en 2024, rendue possible grâce à des contributions financières totalisant près de 4 M$, permet désormais d’assurer la protection permanente de ce milieu naturel.

Le financement provient notamment du gouvernement fédéral par l’entremise du Fonds de la nature, administré avec Nature-Action Québec, ainsi que du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, soutenu conjointement par le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal.

Avec cette nouvelle désignation, Boucherville augmente la superficie de ses territoires protégés et consolide le corridor écologique de la région.

Le secteur abrite notamment l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon, une espèce menacée au Québec et au Canada.

Le maire Jean Martel affirme, dans un communiqué de presse, que cette reconnaissance confirme l’engagement municipal envers la préservation de la biodiversité et l’objectif d’accroître de 20% les superficies protégées sur le territoire.

De son côté, la conseillère municipale Anne Barabé souligne que cette initiative représente une étape importante pour la conservation des habitats naturels et la protection de la faune locale.