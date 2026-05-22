Un grave accident est survenu sur la route 132 à Varennes, entraînant une importante intervention des services d’urgence et des perturbations de circulation. Policiers, pompiers et ambulanciers se sont rapidement rendus sur place après plusieurs appels signalant Selon la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurentla collision.

Au moment d’écrire ces lignes, les autorités n’avaient pas encore confirmé le nombre de blessés ni la cause exacte de l’accident. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de l’événement, tandis que les équipes d’urgence ont sécurisé le secteur, porté assistance aux victimes et procédé au remorquage des véhicules impliqués.

L’accident a provoqué d’importants ralentissements sur cet axe routier très fréquenté. D’autres détails pourraient être dévoilés au cours des prochaines heures.