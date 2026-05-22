Le 325e anniversaire de naissance de sainte Marguerite d’Youville, qui est née à Varennes en 1701, sera souligné en 2026 par la présentation d’une nouvelle exposition temporaire intitulée Marguerite : une famille prestigieuse.

L’exposition présentée au sanctuaire Sainte-Marguerite-D’Youville débutera le 7 juin et sera en place jusqu’au 18 octobre.

«Souvent, on connaît bien la vie de sainte Marguerite, mais certains membres de sa famille restent dans l’ombre alors que d’autres ont fait l’histoire», a précisé la coordonnatrice du sanctuaire, Louise Girard.

«Le plus célèbre est son oncle Pierre Gaultier de Varennes, seigneur de La Vérendrye, découvreur de l’Ouest canadien. Son arrière-grand-père, Pierre Boucher, le premier Canadien à être anobli par le roi de France, a aussi été une figure importante en Nouvelle-France», a-t-elle ajouté en mentionnant que l’exposition permet également de mieux connaître ses aïeux, ses oncles et tantes ainsi que ses frères et sœurs.

Mme Girard a souligné que la Varennoise n’a pas été heureuse dans son mariage avec son mari, François Youville, et que seulement deux de ses enfants ont survécu à cette dure époque, soit l’abbé François d’Youville et l’abbé Charles Youville-Dufrost.

Toutefois, Marguerite d’Youville a pu surmonter ces malheurs afin d’aider son prochain en étant directrice de l’Hôpital général de Montréal et fondatrice de la communauté des Sœurs Grises, a fait valoir la coordonnatrice.

Le sanctuaire sera ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 16h30, et le dimanche, de 11h à 16h30, jusqu’au 9 août. Après cette date, il accueillera les visiteurs en après-midi seulement jusqu’au 6 septembre. À partir de la fête du Travail, les portes seront ouvertes seulement les jours de week-end, soit les samedis de 13h à 16h30 et les dimanches de 11h à 16h30.

Il sera fermé le dimanche 18 octobre, jour de la célébration de la messe solennelle en l’honneur de la sainte.