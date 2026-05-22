Un conducteur a perdu la vie et un autre a été blessé dans une collision survenue aujourd’hui peu avnt 17 h sur la route 132, à Varennes. Les secours sont rapidement intervenus sur les lieux et ont procédé à des opérations de désincarcération en raison de l’importance des dégâts.

Le décès d’un des automobilistes a été constaté sur place, tandis que l’autre victime a été transportée à l’hôpital pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

L’accident a entraîné d’importantes perturbations de la circulation pendant que les enquêteurs analysaient la scène afin de déterminer les causes de la collision. Des portions de la route 132 ont été fermées temporairement.

Les autorités n’écartent aucune hypothèse pour le moment et demandent à toute personne ayant été témoin de l’accident de communiquer avec la police. L’enquête se poursuit.