Alu MC3, une entreprise de l’industrie de l’aluminium affectée par les droits de douane américains, a obtenu une contribution non remboursable de 1 M$ afin de diversifier ses marchés et améliorer sa productivité pour demeurer concurrentielles à long terme.

L’entreprise située à Sainte-Julie œuvre essentiellement dans la fabrication et l’assemblage de structures d’aluminium. Ce soutien obtenu est octroyé dans le cadre de l’Initiative régionale de réponse tarifaire du gouvernement fédéral. Elle lui permettra d’acquérir de nouveaux équipements et de développer une stratégie de commercialisation.

«L’aide financière qui nous est octroyée nous permettra d’investir dans nos équipements afin d’en améliorer la productivité et l’efficacité. Ainsi, Alu MC3 pourra se démarquer sur de nouveaux marchés non seulement à l’échelle canadienne, mais éventuellement à l’échelle mondiale», a fait valoir Bruno Montgrain, vice-président, Alu MC3, qui emploie une quarantaine de travailleurs.

Lors de l’annonce, le député de Mont-Saint-Bruno–L’Acadie, Bienvenu-Olivier Ntumba, a rappelé que de nouvelles mesures totalisant 1,5 milliard de dollars ont été mise en place par le gouvernement fédéral. Elles ont pour but de contrer les pressions tarifaires résultant de l’ajustement du 6 avril dernier sur les droits de douane américains imposés aux produits canadiens contenant de l’acier, de l’aluminium et du cuivre.

Un nouveau programme de financement d’un milliard de dollars de la Banque de développement du Canada a également vu le jour afin de permettre aux PME de répondre à leurs besoins urgents de liquidités, de maintenir leurs activités et de s’adapter à ce contexte commercial difficile.