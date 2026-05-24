Une aide financière de 61 962$ a été accordée à la Maison des jeunes (MDJ) par la Ville de Sainte-Julie afin de l’appuyer notamment dans son mandat de travail de milieu, ainsi que la médiation citoyenne sur le territoire.

L’organisme à but non lucratif offre des activités et un milieu de vie pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Elle propose entre autres des activités pour tous les goûts, que ce soit billard, air hockey, babyfoot, jeux vidéo et de société, sports, ateliers de créativité, soirées culturelles, activités culinaires, etc.

La Ville a précisé qu’une somme de 46 962,43$ est accordée en vertu du volet 1 Soutien au fonctionnement des organismes mandatés de la Politique d’attribution des subventions du conseil municipal.

Une aide financière supplémentaire de 15 000$ permettra de soutenir plus spécifiquement ses actions de travail de milieu et ses initiatives de médiation citoyenne.

«La Maison des jeunes joue un rôle important auprès des adolescents de Sainte-Julie, a rappelé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay. En soutenant son fonctionnement et les services de travail de milieu, la Ville contribue à offrir aux jeunes un environnement sécuritaire, des ressources d’accompagnement et des occasions de s’impliquer dans leur communauté. De plus, les initiatives de médiation citoyenne favorisent une meilleure cohabitation et contribuent directement à la qualité de vie des citoyens.»