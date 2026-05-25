La Ville de Sainte-Julie a rappelé récemment que la collecte de branches et de résidus verts se font maintenant ensemble. Toutefois, les nouveaux critères de collecte des branches ne fait pas que des heureux et le sujet a été soulevé lors de la période de question de l’assemblée publique du 12 mai et dans les commentaires sur les réseaux sociaux.

La collecte des branches relevait auparavant de la Ville, mais maintenant, elle est assumée par la MRC de Marguerite-D’Youvile, qui donne le contrat à un entrepreneur afin de remplir ce mandat.

Pour que les branches soient ramassées dorénavant, il faut qu’elles aient une longueur maximale de 4,5 pieds et un diamètre de 4 pouces; elles doivent être attachées en ballots de 20 kg maximum; les branches ne doivent pas être déposées dans un sac ou un bac; il ne faut pas empiler de quantités importantes de branches.

«Aux citoyens de tout préparer»

Lors de la période de question, un citoyen s’est plaint de ces nouvelles règles, qui lui auraient demandé trois heures de travail pour se conformer. Auparavant, il laissait les branches sur son terrain et les employés municipaux passaient avec la déchiqueteuse et le tout durait «5 minutes», selon lui.



«Je questionne l’efficacité de la décision qui a été prise parce que, là, on demande aux citoyens de tout préparer, a-t-il déploré. À Sainte-Julie, on me dit qu’il y en a une qui fonctionne [déchiqueteuse] et l’autre est brisée. Dans votre présentation sur le budget, avec 8 M$ [surplus non affecté au 31 décembre 2025], on doit avoir les moyens de se payer la réparation ou une nouvelle déchiqueteuse, puis d’enlever ça des mains des citoyens?»

14 fois dans l’année

Le maire a expliqué qu’il y a eu de nouveaux contrats signés à la MRC l’automne dernier. «Il est indiqué que celui qui a obtenu le contrat pour les résidus verts ramassait aussi les branches. L’avantage c’est qu’il passe 14 fois dans l’année», a-t-il fait valoir, au lieu d’avoir deux collectes, une au printemps et une à l’automne, ce qui amenait aussi son lot de plaintes à la suite des journées de grands vents en été.

«Les employés [municipaux], ils ne font pas ça à temps plein, ils font ça à temps perdu parce qu’au printemps et à l’automne, ils ont d’autres choses aussi à s’occuper et ils arrivaient à le faire à l’intérieur d’un mois.» Mario Lemay a aussi précisé que la Ville estime que ces collectes coûtaient à la Ville entre 35 000$ et 45 000$.

«Dans le passé, à la Ville, on exigeait toujours que le ballot soit attaché, mais nos employés étaient très généreux, il ne se préoccupaient pas qu’il soit attaché ou non», a également souligné le maire. «Il y a un changement, j’en conviens, a-t-il poursuivi. L’entrepreneur, il n’a pas de déchiqueteuse, il faut que ça rentre dans le camion.»

Sur les réseaux sociaux, d’autres citoyens ont déploré la situation «Je trouve décevant qu’un service autrefois offert et apprécié par les citoyens soit aujourd’hui transféré directement sur leurs épaules. J’estime qu’il serait important de reconsidérer ce type de décision afin de mieux répondre aux réalités des contribuables.»