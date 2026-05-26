La Ville de Boucherville est prête à débourser environ 150 000 $ pour une année afin de permettre le retour de la ligne d’autobus 87, récemment abolie par le Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Le conseil municipal a adopté une résolution en ce sens lors de sa séance de lundi soir. La Ville souhaite maintenir deux départs en matinée de cette ligne reliant le secteur riverain de Boucherville au centre-ville de Montréal, et ce, dans le cadre d’un projet pilote d’une durée d’un an.

La résolution prévoit que le RTL ainsi que la Ville de Longueuil concluent une entente avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) afin de permettre le rétablissement du service.

Le maire a toutefois précisé que plusieurs étapes administratives devront encore être franchies avant qu’un retour de la ligne soit confirmé.

Une résolution similaire devra notamment être adoptée par l’agglomération de Longueuil avant que le dossier soit soumis à l’ARTM.

La ligne 87 a été retirée le 6 avril dernier par le RTL. Le transporteur avait alors justifié sa décision par un faible achalandage ainsi que par des contraintes budgétaires.

Le service était offert uniquement en semaine, avec deux départs vers Montréal le matin et deux retours vers Boucherville en après-midi.

La décision avait provoqué du mécontentement à Boucherville, ce qui avait mené à la tenue d’une séance d’information publique le 15 avril, à la demande de la Ville.

Lors de cette rencontre, plusieurs citoyens avaient remis en question les données utilisées pour justifier l’abolition de la ligne, soutenant que le retour progressif au travail en présentiel pourrait entraîner une hausse de l’achalandage.

Le maire a également rappelé que le RTL doit composer avec une augmentation limitée de ses revenus dans les prochaines années. Selon lui, les sommes redistribuées par l’ARTM aux sociétés de transport n’augmenteraient que de 1 % annuellement entre 2026 et 2028, malgré la hausse des coûts liés notamment au carburant, à l’entretien des véhicules et aux conventions collectives.

Avec ce projet pilote, la Ville souhaite vérifier si les habitudes de déplacement des travailleurs évoluent suffisamment pour justifier le maintien de la ligne 87 à plus long terme.