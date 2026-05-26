À Boucherville, un nouveau centre de mieux-être mise sur l’hyperbare basse pression. S’installer dans une chambre fermée où la pression reproduit l’effet d’une plongée sous l’eau aiderait le corps à récupérer, voilà le concept du Centre Arthur Tétrault de Boucherville, une entreprise qui attire déjà la curiosité depuis son ouverture, le 2 janvier dernier.

Situé au 150, boulevard de Montarville, le centre spécialisé en hyperbare basse pression a été inauguré le 19 mai. L’entreprise est exploitée par les copropriétaires Vicky Pelletier et Myriam Racette.

Selon Mme Racette, le centre se présente comme un espace de bien-être et non comme une clinique offrant des traitements médicaux, puisque les chambres hyperbares utilisées ne sont pas homologuées par Santé Canada comme instruments médicaux.

Les séances permettent notamment une meilleure oxygénation du corps grâce à une pression comparable à celle ressentie entre huit et dix pieds sous l’eau, explique-t-elle. «Les gens remarquent souvent une détente profonde, une meilleure récupération après l’effort ou le stress, une amélioration du sommeil et plus d’énergie», mentionne-t-elle.

Le centre compte quatre chambres hyperbares, soit deux horizontales et deux verticales, dans lesquelles les clients prennent place pendant environ une heure.

Selon la copropriétaire, la clientèle actuelle est principalement composée de personnes âgées de 50 à plus de 70 ans, mais l’entreprise souhaite attirer aussi une clientèle plus jeune et de sportifs.

L’histoire d’Arthur

Derrière ce projet d’affaires se cache surtout une histoire personnelle qui a complètement bouleversé la vie du fondateur, Nicolas Tétrault. Son fils Arthur a été victime d’une noyade en 2024 avant d’être réanimé. Des médecins recommandaient alors de débrancher l’enfant en raison de son état critique, raconte Mme Racette.

Refusant d’abandonner les traitements, le père a plutôt choisi d’amener son fils à l’étranger afin qu’il puisse recevoir des séances d’oxygénothérapie hyperbare. «Quand Arthur est sorti de l’hôpital, Nicolas voulait continuer à lui donner accès à cette technologie-là pour l’aider dans sa récupération», ajoute Mme Racette.

M. Tétrault aurait alors acheté une chambre hyperbare portative pour son domicile avant de décider de rendre cette technologie accessible à d’autres familles. «Il s’était dit, ‘’si vous sauvez mon enfant, je veux pouvoir aider d’autres personne’’ », poursuit-elle. Le nom du centre rend d’ailleurs hommage au jeune garçon, qui poursuit aujourd’hui des traitements spécialisés au Mexique.

L’approche demeure toutefois controversée dans le milieu médical. Comme l’a rapporté La Presse, les chambres utilisées ne sont pas homologuées par Santé Canada comme instruments médicaux. «Nous ne sommes pas un centre médical. On parle de mieux-être et non de traitements médicaux», ce pourquoi insiste Myriam Racette.