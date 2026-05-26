Des récentes données rendues publiques par l’Université de Montréal ont permis de constater que certaines municipalités du Québec sont plus affectées que d’autres par les pannes d’électricité depuis le début de l’année. Des villes de la région sont bien au-dessus de la moyenne provinciale et c’est Sainte-Julie qui serait l’une des plus touchées à travers tout le Québec.

Les données analysées par la professeure adjointe Evelyne Brie (Ivado/UdeM) ont été captées entre le 9 janvier et le 5 mai 2026 et publiées par le Journal de Montréal dans son édition du 16 mai. On remarque qu’en moyenne, chaque adresse québécoise a manqué de courant pendant 266 minutes depuis le début l’année.

Des villes de la région sont bien au-dessus de la moyenne, alors que les Bouchervillois ont manqué 390 minutes d’électricité jusqu’à présent et les Montarvillois (Saint-Bruno) ont subi 528 minutes de pannes.

Sainte-Julie a eu presque trois fois plus de minutes de pannes que la moyenne, soit 734, devancé seulement par Vaudreuil-Dorion (808) et Côte-Saint-Luc avec 1 242 minutes, gracieuseté d’un vieux transformateur qui a plongé une partie des résidents dans le noir pendant 62 heures en janvier dernier.

Travaux d’amélioration en 2026

La multiplication des pannes au Québec s’explique souvent par la météo, la végétation et l’immensité du réseau d’Hydro-Québec, qui compte 220 000 kilomètres de lignes aériennes.

Les travaux prévus à Sainte-Julie. En jaune, en 2026, en bleu, en 2027, en jaune/bleu, de 2026 à 2027. (Photo : capture d’écran)

Cependant, il faut aussi prendre en compte le vieillissement des équipements et le manque d’entretien préventif du réseau de la société d’État, tel que révélé par un rapport du Vérificateur général du Québec en 2022.

Les travaux prévus à Boucherville. En jaune, en 2026 et en bleu, en 2027. (Photo : capture d’écran)

Hydro-Québec aurait pris acte de la dégradation constante de la fiabilité de son réseau et elle s’est fixée comme objectif en 2023 de réduire les pannes de 35% d’ici 10 ans, et pour y arriver, la société a prévu investir des milliards de dollars.

Les travaux prévus à Varennes. En jaune, en 2026 et en bleu, en 2027. (Photo : capture d’écran)

Cité par le Journal de Montréal, le directeur principal de la conception intégrée et de gestion de l’actif d’Hydro-Québec, Maxime Lajoie, a précisé qu’après deux ans d’investissements importants et de travail sur le terrain, la société d’État a pu réduire de 6% le nombre de pannes en 2025 par rapport à la moyenne de 2019 à 2023.

Pour les résidents de Sainte-Julie, la situation pourrait s’améliorer au cours des prochains mois, du moins pour le secteur plus vulnérable du Domaine des Hauts-Bois, où il y a plus de végétation car il est en partie adossé au mont Saint-Bruno.

La carte des interventions de maîtrise de la végétation d’Hydro-Québec indique qu’il y aura de l’élagage en 2026 dans une bonne partie du Domaine, alors que, dans le secteur de l’autre côté de l’autoroute 20, ces travaux seront effectués en partie en 2026, mais surtout en 2027.