En fin de semaine dernière, l’Atelier des arts visuels de Boucherville a tenu son exposition annuelle, un événement qui marquait également son 10e anniversaire.

Présentée au Café centre d’art, l’exposition a permis au public de découvrir les œuvres réalisées par les quelque 300 élèves au cours de la dernière année dans une foule de disciplines, dont la peinture, la sculpture, le pastel, la gravure et les monotypes.

Réparties sur les trois étages du bâtiment, les créations témoignaient du grand talent et de la créativité des participants.

À la galerie Jean-Letarte, les visiteurs pouvaient aussi admirer les œuvres des professeurs de l’atelier.

Le vernissage a eu lieu le 22 mai et a été accompagné e le lendemain d’une conférence portant sur le pastel.

Si l’exposition des élèves est maintenant terminée, celle des professeurs se poursuit jusqu’au 5 juillet. C’était une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le dynamisme artistique bouchervillois.

Ouvre de J. Montreuil conçue à l’atelier de coaching de Carole Dufresne. (Photo : La Relève : Diane Lapointe)

Les sculptures des élèves d’Alain Daignault. (Photo : La Relève : Diane Lapointe)

Les réalisations des enfants à l’atelier de Danielle Vinet. (Photo : La Relève : Diane Lapointe)

Pointe sèche et monotype réalisés dans le cours offert par Danielle Cadieux.