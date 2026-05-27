Ça score au parc de Picardie !
Le hockey des séries s’est invité au parc de Picardie. À l’initiative de Jean‑François Bouvette des Productions Megamix, les amateurs de hockey se sont réunis le 21 mai dans cet espace vert pour assister sur écran géant au premier match de la série entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la Caroline. Passionné de hockey et attaché à sa ville natale, l’organisateur souhaitait créer un rassemblement festif entre voisins. La soirée s’est conclue avec une victoire de 6-2 des Canadiens. Les citoyens étaient invités à apporter leurs chaises. La soirée était ‘’hot’’ et les familles ont adoré, selon les commentaires.
Huit médailles pour Lily Rose Régnier
Le Championnat québécois de natation, rendez-vous annuel de l’élite provinciale qui se tenait du 13 au 17 mai au Centre sportif du Parc olympique, est maintenant terminé pour les nageurs du Club Mustang… et quel week-end! Lily Rose Régnier a livré une compétition tout simplement incroyable, enchaînant les performances du début à la fin. L’athlète de 13 ans a réalisé plusieurs meilleurs temps personnels, battu un record d’équipe et obtenu son standard pour les Trials. La jeune nageuse a remporté huit médailles, soit sept d’or et une d’argent. Ajoutons qu’en 2025, elle a remporté plus de 50 médailles dans diverses compétitions.
Des judokas sur le podium
Du 13 au 20 mai, les athlètes du Club de judo de Boucherville ont brillé au Championnat canadien 2026 à Calgary. Face à l’élite du pays, les judokas du club ont livré des performances remarquables, récoltant plusieurs podiums nationaux, des titres canadiens et une foule d’expériences marquantes sur les tatamis. Les champions canadiens membres du Club de Boucherville sont, dans la catégorie U21, Vincent Roberge-Poitras (66 kg, en blanc sur la photo) et Tristan Bourque (-81 kg). Chez les séniors, Melody Grenier (-52 kg) et dans la catégorie Master, Olivier Bry (-90 kg). Félicitations à tous !
De jeunes athlètes imbattables!
Félicitations au Noir et Or (catégorie D3) qui a remporté les grands honneurs lors du Championnat provincial de volleyball qui était disputé à Sept-Îles, les 11 et 12 avril. Pour les jeunes athlètes du programme Sport-Études de l’école secondaire De Mortagne, cet exploit est d’autant plus remarquable qu’il s’inscrit dans une saison parfaite puisqu’ils ont remporté tous leurs matchs, de même que tous les championnats auxquels ils ont participé. Il s’agit donc d’une performance exceptionnelle pour ces jeunes! Un merci tout spécial à l’entraîneur Benoit Laporte, ainsi qu’à toute l’équipe et aux parents pour cette saison incroyable.
31 ans de passion des arts
Après 31 ans à titre de présidente de l’Association des Métiers d’Art de Boucherville, Renée Lavoie prend une retraite bien méritée! Lors de l’assemblée générale annuelle du 30 avril, une nouvelle équipe a officiellement pris la relève. Isabell Ross sera désormais présidente et Lucie Bélanger occupera le poste de vice-présidente. Rappelons qu’en octobre 2024, un prix Coup de chapeau de la Ville de Boucherville a été décerné à Renée Lavoie, une figure emblématique de la scène culturelle. Son dévouement envers les arts a grandement contribué au succès du Salon des Métiers d’art, un événement phare du calendrier culturel local.