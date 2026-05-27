Ça score au parc de Picardie !

Le hockey des séries s’est invité au parc de Picardie. À l’initiative de Jean‑François Bouvette des Productions Megamix, les amateurs de hockey se sont réunis le 21 mai dans cet espace vert pour assister sur écran géant au premier match de la série entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la Caroline. Passionné de hockey et attaché à sa ville natale, l’organisateur souhaitait créer un rassemblement festif entre voisins. La soirée s’est conclue avec une victoire de 6-2 des Canadiens. Les citoyens étaient invités à apporter leurs chaises. La soirée était ‘’hot’’ et les familles ont adoré, selon les commentaires.