La caserne 16 est en mode séries pas à peu près puisque son camion de pompiers arbore fièrement les couleurs des Canadiens de Montréal et cette nouvelle n’est pas passée inaperçue!

Rappelons que les pompiers ont affiché leurs couleurs dès le début des séries éliminatoires en accrochant un drapeau à l’arrière de leur camion.

Par la suite, la caserne 16 a modifié son logo sur sa page Facebook afin de montrer qu’elle est à 100% derrière les Canadiens, qui sont… en feu!

Et voilà que le 216, le camion de pompier de la caserne, arborait récemment le bleu-blanc-rouge du Tricolore, une photo qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

À ce sujet, soulignons qu’il était pour le moins amusant de lire plusieurs réponses de l’Association des pompiers de Sainte-Julie afin d’expliquer que c’était une image créée à l’aide de l’Intelligence artificielle et que le camion n’a pas été modifié… aux frais des contribuables!

« Go Habs Go! », ont donc lancé une fois de plus les pompiers!