Lorsque le maire de la ville est le frère du dernier capitaine des Canadiens de Montréal à avoir soulevé la Coupe Stanley en tant que joueur, c’est sûr qu’il y a toujours une effervescence toute spéciale dans Varennes, alors que la route des Habs se poursuit en séries éliminatoires.

Si les Beatles ont rendu célèbre une traverse piétonne sur Abbey Road, voilà que le Tricolore a sa traverse piétonne aux couleurs bleu, blanc, rouge. Elle a été aménagée sur le boulevard René-Gaultier, à l’intersection de l’Espace des Bâtisseurs.

La Ville indique que cette initiative a été réalisée grâce à la générosité de Michel Claude et de sa fille Marianne, de Nadon Design, qui ont offert leur temps et leur savoir-faire pour donner vie à ce projet.

Quant au maire, Martin Damphousse, la plus récente publicité de Rona, On touche du bois victorieux l’a fait particulièrement réagir. Après avoir présenté les bâtons du défenseur Patrice Brisebois et du capitaine de 1993, Guy Carbonneau, c’était au tour du meilleur marqueur des Canadiens en 1993 à placer son bâton aux côtés de ceux de ses ex-coéquipiers.

Dans la publicité, Vincent Damphousse lance : «On se rend jusqu’au bout les gars!», en parlant aux Suzuki, Hutson, Caufield, Dobes et compagnie. Sur sa page Facebook, Martin Damphousse a mentionné : «Bravo aux concepteurs! J’ai retrouvé les frissons de 1993!!!»s

À suivre!…