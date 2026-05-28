Une aide financière de 312 500$ a été octroyée à la Ville de Sainte-Julie afin d’avoir plus d’infrastructures visant à encourager la population à opter pour la mobilité active pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ce montant est accordé dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Il permettra d’aménager une bande cyclable, des mesures de réduction et d’apaisement de la circulation sur la rue de Normandie, dans le cadre d’un chantier en cours.

Rappelons que des travaux majeurs de réfection de la rue de Normandie, incluant les égouts et l’aqueduc, le pavage, la reconstruction des trottoirs et l’inclusion d’une piste cyclopédestre sont en cours par l’entrepreneur Excavation C.G.2, au coût de 8,3 M$.

«Grâce à cette contribution, de nouvelles pistes cyclables verront le jour et offriront aux citoyens des options de déplacement à la fois sécuritaires, pratiques et agréables», a fait valoir lors de cette annonce la députée de Verchères, Suzanne Roy.

«En investissant dans des aménagements cyclables et des mesures d’apaisement de la circulation sur la rue de Normandie, nous posons des gestes concrets pour améliorer la qualité de vie dans nos quartiers. […] Ce projet s’inscrit pleinement dans notre vision d’une ville qui souhaite réduire la dépendance aux véhicules en réaménageant le territoire et en sécurisant les déplacements», a renchéri le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.