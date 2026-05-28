Le rêve de Xavier Ladouceur a failli tourner au cauchemar. Le 21 mai, l’alpiniste de 23 ans est devenu le plus jeune Québécois à gravir le «Toit du monde», le mythique mont Everest, situé à 8 849 mètres. Lors de son éprouvant périple, il a aidé à sauver la vie d’un homme en difficulté, puis il a été sauvé à son tour lors de la descente. «De loin l’expérience la plus difficile, la plus belle et la plus terrifiante de ma vie!», a-t-il confié sur son compte Instagram.

L’alpiniste de 23 ans est devenu le plus jeune québécois à gravir l’Everest. (Photo : publication Instagram Xavier.Ladouceur)

«C’est probablement l’histoire la plus folle de ma vie. […] Et honnêtement, dans des situations comme celles-là, on oublie le sommet. On ne pense qu’à rentrer sain et sauf. Cette montagne m’a révélé la beauté absolue de la vie… Et aussi sa fragilité», a relaté le jeune homme originaire de Sainte-Julie.

Son ascension a été rendue des plus ardues, car elle s’est effectuée durant la période «la plus occupée et la plus meurtrière» des dernières années pour atteindre le sommet de l’Himalaya. Il faut souligner que le défi de l’Everest attire de plus en plus de grimpeurs, ce qui cause souvent un ralentissement de la progression et cause bien des problèmes lors des conditions extrêmes qui peuvent sévir, comme ce fut le cas pour le Julievillois.

«J’ai l’impression d’avoir vécu dix ans en trois jours!» a-t-il avoué. (Photo : publication Instagram Xavier.Ladouceur)

La «zone de la mort»

Xavier Ladouceur et son sherpa, Purna Lopchan, ont passé plus de 48 heures sans dormir ni manger dans ce que l’on appelle, la «zone de la mort», soit au-delà des 8 000 mètres d’altitude de l’Everest, où la pression atmosphérique est si faible que l’oxygène se raréfie.

Afin de donner une idée de ce que peuvent subir les alpinistes à cette hauteur, chaque respiration équivaut à courir sur un tapis roulant tout en respirant à travers une paille… L’altitude peut provoquer des œdèmes cérébraux [gonflement du cerveau] ou pulmonaires, des nausées extrêmes et une confusion mentale qui peuvent s’avérer fatals.

Ils sontrestésbloqués pendant six heures, sans bouger, au-delà de 8 000 m d’altitude et le froid intense lui a causé des engelures au pied droit «et maintenant je prie pour que mon gros orteil guérisse», a-t-il confié.

Près de mourir

L’atteinte du sommet lui a fait oublier bien des maux, mais il savait que la partie n’était pas jouée, que la descente est aussi des plus périlleuses. Le retard accumulé a fait en sorte que son retour avec le sherpa a duré huit heures, dans le noir et par un froid extrême.

«J’ai vu des choses que je n’oublierai jamais, a-t-il également confié. À la descente, Purna et moi avons aidé à sauver une vie près du passage Hillary. Cet homme est vivant aujourd’hui parce qu’on ne l’a pas abandonné.»

Peu de temps après, ce fut à son tour d’être sauvé dans ces conditions ultimes. «Après l’ascension, j’étais en hypothermie au camp 4 [8 000 m]. J’étais sur le point de mourir. Purna est resté éveillé toute la nuit à faire fondre de la neige, à me réchauffer et à me garder conscient», a-t-il témoigné en le remerciant d’avoir sauvé sa vie.

Au terme de cette folle aventure, il a écrit : «J’ai l’impression d’avoir vécu dix ans en trois jours.» Malgré tout ce qu’il a affronté lors de son périple, Xavier Ladouceur a conclu son témoignage par ces mots forts : «Affrontez des épreuves difficiles : elles vous transformeront à jamais!»