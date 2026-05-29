Le samedi 30 mai prochain, le parc de la Commune à Varennes va vibrer au rythme de la Course 12h-80km de la Fondation Véro & Louis, alors qu’un nombre record de 815 participants sont attendus pour l’occasion afin, ultimement, d’amasser des fonds pour construire des milieux de vie adaptés pour les personnes autistes et leurs familles.

Valérie Barbusci, responsable des activités de financement à la Fondation, se réjouit de voir que l’événement est en voie de fracasser des records à bien des niveaux. «Ça va vraiment bien, on voit qu’il y a une belle évolution!», lance-t-elle avec enthousiasme.

Elle indique que la première édition avait rassemblé environ 350 participants, puis 650 l’an dernier, et on attend 815 coureurs et marcheurs le 30 mai. Elle ajoute que la Course n’avait pas de commanditaire financier en 2024, alors que cette édition en compte maintenant une dizaine, ce qui devrait aider la Fondation à atteindre et peut-être dépasser son objectif de 315 000$.

De 9 à 42 «crinqués»!

Mme Barbusci sourit en précisant que l’on comptait lors de la première édition 9 «crinqués», c’est-à-dire des participants qui courent les 80 kilomètres au cours des 12 heures de l’événement, alors qu’il y aura pas moins de 42 «crinqués» dans quelques jours au parc de la Commune.

Le plus célèbre d’entre ces «crinqués» est le Varennois Marc-André Déry, qui est à l’origine de ce happening. Marc-André a débuté très modestement dans son garage un petit événement de levée de fonds et celui-ci grandi de façon spectaculaire au fil des ans. M. Déry tenait par cette initiative à remercier la Fondation pour tout ce qu’elle fait pour lui et sa conjointe ainsi que son enfant, Alexandre Robert.

Les «must» sont de retour

Au niveau de l’animation, les «must» sont de retour. «Michel Kunta, l’animateur des matchs des Canadiens de Montréal sera là, de même que Justin Morissette qui est notre porte-parole officiel et le représentant de la famille des Morissette; il est super impliqué! Il y a évidemment un «DJ» sur place et on a bonifié notre offre de jeux gonflables», mentionne Valérie Barbusci.

«On aura comme nouveauté un kiosque de sensibilisation à l’autisme, où les gens pourront avoir une expérience de réalité virtuelle et se mettre dans la peau d’une personne neurodivergente et vivre un rendez-vous chez le dentiste. On vit ça selon leur point de vue à eux, donc c’est une expérience complètement différente», ajoute-t-elle.

Le Groupe Gravité, dont fait partie La Relève, sera aussi de la partie alors qu’il y aura distribution d’affichettes que les gens pourront venir remplir avec un petit mot d’encouragement pour appuyer les gens qui participent à cet événement spécial. Et, pour ajouter un brin de douce folie, il y aura aussi à ce kiosque un concours de Hula Hoop et la personne qui aura fait le meilleur temps remportera un prix.

Et bien sûr, Véro sera sur place au cours de la journée, tout comme Guylaine Guay, dont le livre touchant racontant son quotidien avec ses deux fils autistes a inspiré la création de la Fondation Véro et Louis, qui célèbre en 2026 son 10e anniversaire.

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