Que ce soit dans la cuisine, le jardin ou les murs de votre maison, les fourmis peuvent rapidement devenir un cauchemar. Voici un guide complet pour reprendre le contrôle.

Note : Dès les premiers signes d’une invasion, surtout de fourmis charpentières, faire appel à un exterminateur de fourmis peut vous éviter bien des maux de tête — mais avant d’en arriver là, voici ce que vous pouvez faire vous-même.

Avant de sortir l’artillerie lourde, encore faut-il savoir à qui on a affaire. Toutes les fourmis ne se combattent pas de la même façon.

Les fourmis de pavé (les petites noires qu’on voit défiler en cuisine) sont attirées par la nourriture et l’humidité. Les fourmis charpentières, plus grandes et souvent noires ou bicolores, ne mangent pas le bois — elles s’y installent, creusant des galeries dans les structures de votre maison. Elles sont particulièrement communes au Québec et peuvent causer des dommages structurels importants si on les laisse s’installer. Les fourmis de jardin, quant à elles, colonisent la terre et peuvent s’attaquer aux racines de vos plantes.

Observer les pistes de fourmis vous donnera un indice précieux : elles mènent presque toujours au nid. C’est là que se trouve la reine — et sans elle, la colonie ne survit pas longtemps.

Malheureusement, le nid est bien souvent inaccessible!

La première ligne de défense est simple : éliminer ce qui les attire.

Rangez les aliments dans des contenants hermétiques, en particulier le sucre, le miel et les fruits mûrs.

Essuyez les comptoirs et le plancher après les repas.

Réparez les fuites d’eau sous l’évier — l’humidité attire autant que la nourriture.

Inspectez les fondations, le cadrage des fenêtres et les joints de portes : la moindre fissure est une invitation.

Ces gestes paraissent anodins, mais ils constituent la base de toute stratégie efficace.

Pour une infestation légère, plusieurs remèdes naturels donnent de bons résultats :

La terre de diatomée est un excellent premier recours. Cette poudre naturelle, composée de micro-fossiles, endommage l’exosquelette des fourmis et les déshydrate. Saupoudrez-la le long des plinthes, près des entrées et dans les zones d’activité.

Le mélange acide borique et sucre fonctionne comme un appât lent : les fourmis le rapportent au nid, où il empoisonne progressivement la colonie — reine incluse. C’est l’une des méthodes les plus efficaces pour éradiquer un problème à la source.

Le vinaigre blanc dilué dans l’eau (50/50) perturbe les phéromones que les fourmis utilisent pour se guider. Pulvérisez sur les pistes et les points d’entrée pour brouiller leurs traces.

Pour le jardin, planter de la menthe, du basilic ou de la citronnelle aux abords de la maison crée une barrière naturelle dissuasive.

Si les fourmis reviennent malgré vos efforts, ou si vous soupçonnez des fourmis charpentières dans vos murs (vous apercevez parfois de grosses fourmis charnues, ou vous trouvez de la sciure de bois fine), il est temps de faire appel à un exterminateur dans votre secteur, recommande l’équipe d’Avalanche Extermination.

Un professionnel commencera par localiser le ou les nids avec précision, ce qui est souvent impossible à l’œil nu. Il choisira ensuite la méthode adaptée à la situation : appâts à action retardée, injection d’insecticide dans les galeries, ou traitement de périmètre. La plupart des entreprises offrent également un suivi pour s’assurer que le traitement est durable — un détail important, car certaines colonies peuvent se reconstituer si la reine n’a pas été éliminée.

Un bon exterminateur ne se limite pas à traiter le problème existant : il vous guidera aussi sur les mesures préventives à adopter pour éviter que les fourmis ne reviennent. Identifier les points d’entrée, corriger les conditions favorables à une infestation (humidité, fissures, nourriture accessible) — tout cela fait partie d’une approche sérieuse et durable.

Ne tardez pas dans le cas des fourmis charpentières : plus elles s’installent, plus les dégâts sont coûteux à réparer.

Depuis quelques années, plusieurs municipalités québécoises encadrent — voire interdisent — l’utilisation de certains pesticides sur leur territoire, notamment pour protéger les pollinisateurs et réduire la contamination des sols et des cours d’eau.

Montréal, Laval et de nombreuses villes sur la Rive-Sud comme Sainte-Julie ont adopté des règlements qui limitent les produits utilisables par les particuliers, mais aussi par les entreprises. Avant tout traitement, assurez-vous de travailler avec un exterminateur certifié qui connaît les règlements en vigueur dans votre municipalité.

Un professionnel sérieux saura vous proposer des solutions efficaces et conformes — ce qui vous protège autant légalement qu’environnementalement.

Une invasion de fourmis se gère beaucoup plus facilement quand elle est prise tôt. Commencez toujours par les mesures préventives et les solutions naturelles. Si le problème persiste ou s’aggrave, montez d’un cran. Et si la structure de votre maison est en jeu, ne perdez pas de temps : l’expertise d’un professionnel vaut largement l’investissement.