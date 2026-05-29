Le Parti québécois du Grand-Longueuil critique la récente annonce du gouvernement de la Coalition avenir Québec concernant la santé mentale, les dépendances et l’itinérance.

Il estime que les mesures dévoilées «ressemblent davantage à une ébauche improvisée sur le coin d’une table, qu’à un véritable plan structurant pour répondre à la crise sociale qui frappe nos communautés.»

Le PQ du Grand-Longueuil, dont le président est Michel Michelin, soutient que, malgré les nombreuses annonces gouvernementales, aucune initiative clairement définie n’a été prévue spécifiquement pour l’agglomération de Longueuil.

Dans son communiqué, M. Michelin rappelle que le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la députée de Marie-Victorin Shirley Dorismond, connaissent pourtant parfaitement la pression immense exercée sur les organismes communautaires, les services de proximité, les équipes psychosociales et les ressources locales.

Le PQ du Grand-Longueuil affirme que la détérioration de la situation est visible dans plusieurs municipalités de la région, où les enjeux liés à l’itinérance, à la santé mentale et aux dépendances prendraient de l’ampleur.

Le communiqué souligne également que plusieurs organismes éprouvent des difficultés à maintenir leurs activités en raison d’un financement jugé insuffisant.

La formation politique reproche au gouvernement de présenter des orientations générales sans préciser les investissements qui seront accordés au Grand-Longueuil.

Elle réclame notamment davantage de ressources spécialisées, des équipes supplémentaires sur le terrain, des lits additionnels, des services de crise ainsi que des logements supervisés.

Le communiqué insiste aussi sur l’importance de la prévention auprès des jeunes vulnérables. Le PQ du Grand-Longueuil rappelle qu’une proportion importante des nouvelles personnes en situation d’itinérance proviendrait du réseau de la protection de la jeunesse, soutenant que les ressources demeurent inadéquates pour accompagner ces jeunes vers l’autonomie.

«Le Grand-Longueuil mérite mieux que des conférences de presse. Notre région doit cesser d’être oubliée», affirme M. Michelin dans le communiqué.

Le Parti québécois du Grand-Longueuil demande notamment un renforcement des services de première ligne en santé mentale et en dépendances, un soutien accru aux organismes communautaires, le développement rapide de logements supervisés ainsi qu’une meilleure coordination entre les réseaux de la santé, des services sociaux, des municipalités et de la sécurité publique.