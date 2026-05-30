La congestion chronique et les accidents mortels qui sévissent sur l’autoroute 30 est pour le moins préoccupant, au point où le conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville vient d’adopter à l’unanimité une résolution pressant le gouvernement du Québec de procéder sans délai à l’élargissement de cet axe routier entre Boucherville et Brossard.

Les élus font valoir par voie de communiqué que la «congestion chronique qui sévit à toute heure du jour entre les autoroutes 10 et 20 […] engendre des retards importants, nuit à la fluidité du transport des personnes et des biens, et dégrade la qualité de vie des résidents de la couronne Sud».

Le conseil se dit également préoccupé par le projet d’agrandissement du port de Contrecœur, qui vise à accroître significativement la capacité du Port de Montréal. Ce nouveau terminal est prévu vers 2030 et entraînera «une augmentation substantielle du transport de marchandises par camion» sur cette artère névralgique.

À cela il faut aussi tenir en compte que l’Aéroport métropolitain de Montréal – le MET – lancera ses premiers vols commerciaux depuis Saint-Hubert dès le 15 juin prochain. Près d’un million de voyageurs sont prévus pour la première année d’exploitation et le MET a une cible de 4 millions de passagers par an d’ici 2029.

«On fonce tout droit vers un mur. Québec doit amorcer l’élargissement de l’autoroute 30 dans les plus brefs délais, avant qu’il ne soit trop tard. Le projet d’expansion du port de Contrecœur ajoutera plus de 1 200 camions par jour sur l’autoroute 30, alors que la congestion est déjà intenable et que des accidents ont fait plusieurs victimes. Il ne faut pas attendre que la situation dégénère encore plus pour faire les travaux», a martelé le maire, Ludovic Grisé Farand.

«On ne peut pas agrandir l’un des plus grands ports du pays et laisser nos citoyens absorber seuls les conséquences. Québec doit déposer les engagements financiers et l’échéancier ferme pour l’élargissement de l’autoroute 30 sans plus attendre. C’est une question de cohérence, de sécurité et de respect envers nos communautés», a souligné le maire.