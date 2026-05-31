Le soleil et les sourires étaient au rendez-vous de la troisième édition de la Course 12h-80km de la Fondation Véro & Louis qui se tenait au parc de la Commune à Varennes. Ce qui a aidé à voir les sourires encore plus nombreux sur le site, ce sont les résultats impressionnants de cet événement alors que 468 164$ ont été amassés pour construire des milieux de vie adaptés pour les personnes autistes et leurs familles.

Cette troisième présentation de la Course avait pour objectif d’amasser 315 000$ et elle a permis de réunir un nombre record de 815 participants en bordure du fleuve, le samedi 30 mai dernier. Ces résultats ont particulièrement réjoui les organisateurs de cet événement annuel.

Rappelons que la première édition avait rassemblé environ 350 participants, puis 650 l’an dernier. Autre progression digne de mention : on comptait lors de la première édition 9 «crinqués», c’est-à-dire des participants qui courent les 80 kilomètres au cours des 12 heures de l’événement, alors qu’il y avait pas moins de 42 «crinqués» arborant fièrement un chandail rouge lors de la journée.

Le plus célèbre de ces «crinqués» est le Varennois Marc-André Déry, qui est à l’origine de la Course. Marc-André a débuté modestement dans son garage un petit événement de levée de fonds et celui-ci grandi de façon étonnante au fil des ans. M. Déry tenait par cette initiative à remercier la Fondation pour tout ce qu’elle fait pour lui et sa conjointe ainsi que son enfant, Alexandre Robert.

Le Groupe Gravité, dont fait partie entre autres La Relève, avait un kiosque sur place où l’on distribuait des affichettes que les gens remplissaient avec un petit mot d’encouragement pour appuyer les participants de la course. Et, pour ceux qui avaient encore de l’énergie à dépenser, Gravité a organisé un concours de Hula Hoop avec distribution de billets pour le Zoo de Granby au détenteur du meilleur temps.

Véro et son fils Justin étaient de la partie, tout comme Guylaine Guay, dont le livre touchant racontant son quotidien avec ses deux fils autistes a inspiré la création de la Fondation Véro et Louis, qui célèbre cette année son 10e anniversaire.