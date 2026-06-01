Le Parti libéral du Québec misera sur Mathieu Lavoie dans Montarville lors de la prochaine élection générale. Sa candidature a été confirmée le 5 juin lors de son investiture en présence du chef de la formation politique, Charles Milliard.

Après une carrière partagée entre la création artistique, l’enseignement universitaire et l’entrepreneuriat, Mathieu Lavoie effectue ainsi son entrée en politique provinciale. Docteur en composition, il a notamment travaillé à la conception d’environnements sonores pour des franchises internationales telles que Star Trek et Dungeons & Dragons.

Le nouveau candidat libéral a également enseigné pendant une décennie à l’UQAM à titre de professeur agrégé.

Dans le secteur privé, il a cofondé en 2013 le studio d’innovation audio Vibe Avenue, qu’il a dirigé jusqu’à son acquisition par Side (PTW), une entreprise spécialisée dans la production audio à l’échelle internationale.

Aujourd’hui directeur senior et compositeur au sein de cette organisation, M. Lavoie affirme, dans un communiqué de presse, vouloir mettre son expérience au service des citoyens de Montarville. Il souhaite notamment promouvoir l’innovation technologique, l’intelligence artificielle et la modernisation des services publics comme leviers de développement économique.