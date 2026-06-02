Le parc de la Rivière-aux-Pins devrait attirer une foule considérable le 13 juin alors que la Ville de Boucherville et le Festival Classica uniront de nouveau leurs forces pour le très attendu Rendez-vous de la mairie.

Après les hommages à Starmania l’an dernier et à Queen en 2024, place cette année à une œuvre culte du rock progressif : The Dark Side of the Moon.

Présenté gratuitement en plein air, le concert promet une expérience musicale d’envergure avec l’Orchestre du Festival Classica, l’Ensemble ArtChoral et la participation de la chanteuse Lulu Hughes.

Sous la direction du chef Simon Fournier, les artistes revisiteront l’un des albums les plus marquants de l’histoire de la musique populaire, plus de cinquante ans après sa parution.

Le spectacle débutera à 21h, après la remise du prix Pierre-Boucher prévue à 20h 30. Le site ouvrira toutefois dès 17h, avec un bar et trois camions de cuisine de rue prêts à accueillir les festivaliers tout au long de la soirée.

Afin de faciliter les déplacements vers le site, le Réseau de transport de Longueuil agira comme transporteur officiel de l’événement. Des navettes gratuites relieront deux stationnements incitatifs au parc entre 19h45 et 21h15, puis au retour entre 22h30 et 23h45. Les lignes d’autobus 80, 81 et 83 seront également accessibles sans frais à compter de 19h pour les détenteurs d’un coupon d’embarquement, disponible sur le site du RTL dès le 30 mai.

Avec une programmation qui mise encore une fois sur un grand classique de la musique internationale et une formule gratuite en plein air, les organisateurs s’attendent à ce que le site soit bondé de monde dans ce décor naturel devenu, au fil des ans, l’un des rendez-vous culturels les plus populaires de la saison estivale à Boucherville.

Les concerts du Rendez-vous de la mairie existent depuis 14 ans. (Photo: archives)