Une collecte de sang en mémoire du jeune Grégoire Laroche aura lieu le 9 juin, de 13h à 19h, à l’école Les Trois-Saisons, située au 570, rue de Mortagne, à Boucherville.

Organisée en collaboration avec Héma-Québec, l’activité vise un objectif de 80 donneurs. Les bénévoles seront notamment des élèves de cinquième année, amis de Grégoire.

Le jeune Bouchervillois avait touché le cœur de nombreux Québécois par son courage face à une forme rare de leucémie. Pendant 23 mois de traitements, il a reçu un nombre impressionnant de transfusions sanguines. Son père, Matthieu Laroche, estime que Grégoire a reçu près de 400 transfusions au total, en plus de subir deux greffes de cellules souches.

Au cours des trois derniers mois de sa vie, le garçon recevait en moyenne de trois à quatre transfusions de plaquettes et de globules rouges par jour.

Grégoire avait également réalisé un rêve en publiant le livre pour enfants <@Ri>Les mystérieux toutous de Grégoire<@$p>, imaginé durant ses séjours à l’hôpital avec ses précieux toutous à ses côtés.

Décédé à l’automne dernier, il laisse le souvenir d’un garçon lumineux et rassembleur, dont l’histoire continue d’inspirer sa communauté.

Son père espère maintenant que la population répondra massivement à l’appel et fera « exploser » l’objectif de donneurs fixé pour cette collecte en sa mémoire.