Bravo aux jeunes coureurs !
Près de 170 élèves des écoles primaires de Boucherville ont pris part au cross-country scolaire présenté le 21 mai sur le terrain adjacent à l’école Pierre-Boucher. Cette activité sportive, organisée depuis 16 ans, a réuni des jeunes athlètes sélectionnés par leurs enseignants en éducation physique. Les participants des 2e et 3e cycles ont été répartis en quatre courses distinctes. L’événement visait avant tout à encourager les saines habitudes de vie et la pratique régulière d’activités physiques chez les jeunes. Félicitations aux élèves et à Samuel Laramée (photo) de l’école Paul VI qui est monté sur le podium.
La popote roulante, bien plus qu’un repas
Le Centre d’action bénévole de Boucherville a souligné la Semaine québécoise des popotes roulantes, du 10 au 16 mai, rappelant l’importance de ce service essentiel dans la communauté. Deux fois par semaine, des repas chauds, complets et équilibrés sont préparés avec soin puis livrés à domicile par des bénévoles. Plus qu’un simple repas, la popote roulante offre une présence, un sourire et un contact humain qui favorisent le maintien à domicile, le bien-être et la qualité de vie des personnes qui en bénéficient. Ce service contribue à rendre l’accès plus simple à une alimentation saine et abordable. Sur la photo, des bénévoles de la popote roulante.
Le Grand traité de l’aquarelle
La professeure d’aquarelle Diane Forêst, de l’Atelier des arts visuels de Boucherville, a lancé le 24 mai son livre Le Grand traité de l’aquarelle, maintenant offert en librairie. Sur la photo, on la voit lors de sa première séance de signatures. Ce guide de référence moderne et profondément ancré dans la pratique propose, à travers 264 pages illustrées, un voyage au cœur de l’aquarelle : pigments, outils, gestes, transparence, finitions et erreurs à éviter. Destiné autant aux débutants qu’aux artistes expérimentés, l’ouvrage conjugue rigueur, passion et pédagogie. Il compte 350 images, 22 exercices guidés.
Une soirée intergénérationnelle réussie !
La semaine dernière, l’école secondaire De Mortagne accueillait le spectacle intergénérationnel Génératrice. Nouveauté cette année : une première partie musicale réunissant les chorales La Voix d’Or et le Petit Chœur de Boucherville, ce qui a permis au public de les découvrir. Les chanteurs ont livré une touchante interprétation de « Bravo Monsieur le Monde » de Michel Fugain. Puis, place au théâtre avec une comédie aussi drôle que bien jouée. Jeunes comédiens et aînés ont offert une performance dynamique et crédible, déclenchant plusieurs rires dans la salle. Une très belle réussite pour cette deuxième édition.
Merci pour une semaine bien spéciale
Depuis quatre ans maintenant, la Semaine sans voiture se tient à l’école les Jeunes Découvreurs afin d’encourager le transport actif et tenter de faire diminuer la circulation automobile près de l’établissement scolaire le matin. Tous les élèves qui venaient à l’école en transport actif ou en transport en commun recevaient un billet de tirage chaque matin. Les organisateurs de cette semaine spéciale, qui a eu lieu récemment, tiennent à féliciter tous les élèves et les parents pour leur participation. L’activité a pu compter sur l’appui plusieurs propriétaires de commerces locaux qui ont remis des prix pour un tirage.