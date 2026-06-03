Bravo aux jeunes coureurs !

La popote roulante, bien plus qu’un repas

Le Centre d’action bénévole de Boucherville a souligné la Semaine québécoise des popotes roulantes, du 10 au 16 mai, rappelant l’importance de ce service essentiel dans la communauté. Deux fois par semaine, des repas chauds, complets et équilibrés sont préparés avec soin puis livrés à domicile par des bénévoles. Plus qu’un simple repas, la popote roulante offre une présence, un sourire et un contact humain qui favorisent le maintien à domicile, le bien-être et la qualité de vie des personnes qui en bénéficient. Ce service contribue à rendre l’accès plus simple à une alimentation saine et abordable. Sur la photo, des bénévoles de la popote roulante.