La fin de semaine dernière, des actes de vandalisme ont été perpétrés alors que le Centre d’éducation des adultes des Patriotes à Varennes était fermé. Les bureaux administratifs ont été saccagés et divers méfaits ont été constatés à l’intérieur des locaux. L’enquête se poursuit dans ce dossier.

«Le 31 mai dernier en soirée, des actes de vandalisme ont été commis dans une école pour adultes qui est située au 20, rue Vincent, à Varennes», a précisé le sergent sociocommunautaire de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, Philipe Lapointe.

«Plusieurs vitres ont été brisées, des bureaux administratifs ont été saccagés et divers méfaits ont été constatés à l’intérieur des locaux, mais aucun vol n’a été rapporté pour le moment», a-t-il souligné.

«Les secteurs touchés se limitent principalement aux bureaux administratifs et aux environs du gymnase. Les autres ailes de l’établissement n’ont pas été affectées. Les activités [au Centre] ont pu se poursuivre normalement le lundi matin.»

«L’enquête se poursuit et des éléments de preuve ont été saisis pour analyse», a-t-il ajouté, en précisant qu’«aucun suspect n’a été identifié pour le moment».