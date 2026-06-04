Tournée Gourmande de Gravité Média présentée par Metro Famille Messier Boucherville

Vous cherchez un restaurant de fine cuisine italienne à Boucherville? Le Novello, c’est bien plus qu’un resto, c’est une institution. Trente-cinq ans que cette adresse tient une place à part dans le cœur des Bouchervillois, et ce n’est pas par hasard. Dans ce troisième épisode de La Tournée Gourmande, Joëlle s’assoit avec Simon Cartier, chef exécutif nommé en 2023, pour parler tradition, constance et amour de la cuisine italienne.

Les classiques, on n’y touche pas.

Au Novello, certains plats sont sacrés. Le carpaccio? Intouchable. Les raviolis au bœuf braisé, faits maison depuis plus de 10 ans? Idem. Comme le dit Simon avec le sourire : « Je me fais regarder avec des couteaux dans les yeux quand on enlève le carpaccio. » Ici, les recettes gagnantes restent, et c’est exactement ce que les habitués viennent chercher.

Mais garder les classiques ne veut pas dire rester figé. La cuisine du Novello évolue avec les saisons, les produits et les tendances — subtilement, avec respect pour ce qui a fait la réputation de la maison. Une carbonara rehaussée de chou-fleur et d’huile de truffe, un tartare de thon coup de cœur, un carré d’agneau à partager — c’est ça, l’équilibre Novello.

La constance, c’est la réputation.

Nommé chef exécutif en 2023, Simon a hérité de grands souliers à chausser — et il en est bien conscient. Pour lui, le mot d’ordre est clair : la constance. « Si tu n’as pas de constance, tes clients ne reviennent pas. » Que ce soit en cuisine ou en salle, c’est ce fil conducteur qui maintient la confiance des clients depuis 35 ans.

Simon partage aussi une anecdote mémorable : une soirée de salsa en terrasse, un orage soudain, une panne de courant, et une cinquantaine de clients mouillés à reloger et à nourrir. Chaos total — et leçon apprise. En restauration, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut toujours réagir.

Explorer sa propre ville.

En terminant, Simon lance un message aux Bouchervillois : arrêtez de quitter votre ville pour aller manger ailleurs! Il y a des adresses établies, solides, passionnées, comme le Novello, que trop de résidents ne connaissent même pas encore. La scène gastronomique de la Rive-Sud mérite qu’on la découvre, et qu’on la redécouvre.

Et pour prolonger l’expérience à la maison, Simon partage une recette toute simple mais diablement bonne : des linguines au thon et pesto maison, avec un tataki poêlé et un zeste de citron pour la fraîcheur. Le genre de plat qu’on refait le lendemain.

🍝 Linguine au thon et pesto du Novello

Pour 4 personnes

Ingrédients :

375 g de linguine ou spaghetti

1 pavé de thon

Zeste de citron

Pour le pesto maison :

2 tasses de basilic frais

2 c. à soupe de noix de pin (30 ml)

1 gousse d’ail

½ tasse d’huile d’olive (125 ml)

½ tasse de parmesan râpé (125 ml)

Sel, poivre et chili broyé, au goût

Préparation :

Au robot culinaire, broyer tous les ingrédients du pesto. Réserver. Dans un grand chaudron d’eau salée, faire cuire les pâtes tel qu’indiqué sur l’emballage. Réserver 125 à 175 ml d’eau de cuisson avant d’égoutter. Dans une poêle chaude, déposer un filet d’huile d’olive et saisir le pavé de thon. Saler et poivrer de chaque côté, puis retirer du feu. Trancher en 4 à 5 tranches. Réserver. Dans la casserole des pâtes, ajouter l’eau de cuisson réservée, puis le pesto. Mélanger. Au moment de servir, déposer les tranches de thon sur les pâtes, ajouter un peu de zeste de citron et une pincée de chili broyé au goût.

Astuces maison

Le thon doit être saisi à l’extérieur et demeurer cru à l’intérieur.

Attendre que les pâtes aient légèrement refroidi avant de mélanger avec le pesto — la chaleur excessive peut oxyder le basilic.

Déposer le thon sur les pâtes seulement au moment du service pour conserver une belle cuisson rosée.

Le zeste de citron apporte une touche de fraîcheur qui équilibre parfaitement le pesto.

Pour retrouver tous les ingrédients, rendez-vous chez votre Metro Famille Messier le plus près 👉 groupemessier.com

Marché Sabrevois Inc.

535, Samuel-de-Champlain, Boucherville (Québec), J4B 6B6

450-655-2634

Marché J.C. Messier Inc.

650, Fort St-Louis, Boucherville (Québec), J4B 1S9

450-655-9026