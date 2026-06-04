L’Office de protection du consommateur (OPC) a récemment publié une mise en garde au sujet des pratiques commerciales de Toiture Darlex. De son côté, la Ville de Sainte-Julie a été informée que cette entreprise a effectué du commerce itinérant sans permis sur son territoire.

Dans les plaintes déposées à l’OPC, l’entreprise Toiture Darlex (9296-3867 Québec inc.) déposerait, dans la boîte aux lettres de propriétés de la grande région de Montréal, une soumission pour la réfection de la toiture à un prix compétitif.

Toutefois, une fois le contrat signé, le revêtement est enlevé et un représentant indique alors au propriétaire que le toit est en mauvais état et lui propose des travaux supplémentaires, dont le coût est beaucoup plus élevé que celui du contrat initial.

Dans ce dossier, l’OPC a déposé une demande à la Cour supérieure le 25 mai dernier afin d’obtenir une injonction interlocutoire et une injonction permanente contre Toiture Darlex pour qu’elle cesse de faire du commerce itinérant sans permis, ce qui serait le cas à Sainte-Julie.

L’Office de protection du consommateur invite les consommateurs qui s’estiment lésés à porter plainte en composant 514 253-6556 ou sur le lien suivant: OPC.

Signaler les problèmes

De son côté, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) appelle le public à signaler le comportement problématique de la part de tout entrepreneur en construction. La Régie rappelle à cet effet qu’en déposant une plainte, les informations recueillies sont ajoutées à son dossier.

Par la suite, selon la gravité et le nombre de plaintes, des mesures pouvant aller jusqu’à la suspension ou l’annulation de la licence peuvent être prises, évitant du coup à d’autres personnes de vivre de tels problèmes.

De plus, avant de signer un contrat avec un entrepreneur, il est important de vérifier s’il est titulaire de la licence appropriée au type de travaux prévus en consultant le Registre des détenteurs de licence sur le site de la RBQ.