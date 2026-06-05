Les 30 années d’implication politique de Mario Lemay au service de la ville de Sainte-Julie et de ses citoyens ont été soulignés récemment par la Municipalité ainsi que par l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Un hommage spécial a été rendu au maire de Sainte-Julie dans le cadre du mérite Ovation municipale de l’UMQ, lors du gala tenu le 15 mai à Québec, en clôture des Assises 2026.

Mario Lemay a entamé son parcours en 1996 à titre de conseiller, mais il était avant cela un assidu des assemblées publiques, où il faisait régulièrement des interventions au micro lors de la période de questions aux citoyens. Il tenait alors à féliciter la Ville pour ses bons coups, mais il soulignait du même souffle les éléments à améliorer, signe qu’il s’intéressait déjà l’action municipale.

Fait à noter, l’élu a été responsable et président de la Commission de transport collectif de la Ville de Sainte-Julie pendant plus de 20 ans, soit de 1996 jusqu’en juin 2017, c’est-à-dire au moment du transfert officiel de la gestion du réseau vers l’instance métropolitaine, qui est devenue par la suite exo.

Durant deux décennies, il prenait presque quotidiennement le transport en commun afin d’aller travailler dans la métropole, dans le domaine des finances. Il pouvait alors prendre le pouls des usagers afin de connaître les améliorations à apporter au réseau de transport de l’époque.

Celui qui a pris sa retraite afin de se consacrer à son poste de maire depuis 2021 a cumulé les fonctions auprès de diverses instances paramunicipales. Il est actuellement président de la Régie intermunicipale d’eau potable, ainsi que vice-président de la Régie intermunicipale de police.

Il est également représentant auprès de la Couronne Sud au Caucus des municipalités de la Métropole de l’UMQ; de la Couronne-Sud au conseil d’administration d’exo; au conseil de la MRC; à la Table des Préfets de la Couronne-Sud.

La Ville de Sainte-Julie a donc tenu à souligner cet hommage et à féliciter M. Lemay pour cet hommage «et à souligner la portée de son parcours au sein du milieu municipal».