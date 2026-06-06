Le spectacle interactif C’est quoi ta toune? poursuit sa tournée québécoise avec un arrêt au Théâtre de la Ville de Longueuil le 15 août.



Misant sur un concept original, la production donne aux spectateurs le pouvoir de déterminer le déroulement de la soirée. À l’aide d’une plateforme numérique, le public choisit en direct les blocs musicaux qui seront interprétés sur scène parmi un vaste répertoire d’environ 150 chansons couvrant plusieurs décennies, des années 1960 à aujourd’hui.



Chaque représentation devient ainsi unique, puisque les artistes découvrent eux aussi les choix du public au fur et à mesure de la soirée. Les grands succès de la chanson populaire, du rock et de la musique francophone et anglophone sont revisités dans une ambiance festive et rassembleuse.



La distribution réunit cinq interprètes bien connus du public : Joël Legendre, qui assure également l’animation et la mise en scène, Suzie Villeneuve, Renee Wilkin, Jordan Lévesque et Jason McNally. Accompagnés de musiciens d’expérience, ils relèvent le défi de livrer des performances variées en fonction des sélections effectuées dans la salle.



C’est quoi ta toune? poursuivra sa tournée à travers le Québec jusqu’en 2028.





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