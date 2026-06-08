La piste de vélo de montagne située dans le parc Edmour-J.-Harvey, qui a été inaugurée en 2024, a pu bénéficier de quelques améliorations récemment, gracieuseté d’une vingtaine de bénévoles de Sentiers vélo Mont Saint-Bruno.

«On est toujours aussi engagé à l’entretien et au développement du vélo hors route dans notre belle région. Nous croyons aux communautés actives et au sport de proximité», a précisé le porte-parole de l’organisme, Nicolas Lessard.

«Nous étions plus de 20 bénévoles [le 2 juin] pour refaire la section du milieu dans le but d’améliorer l’expérience des usagers, a-t-il souligné. L’implication bénévoles est primordiale, elle crée un sentiment d’appartenance et de fierté, en plus de réaliser des travaux des coûts plus que raisonnable.»

Il rappelle que les bénévoles ont tenu deux corvées dernièrement au parc Harvey, soit le 19 mai et le 2 juin. Il remercie la Ville pour son appui dans le projet, grâce notamment au prêt d’équipement et de matériaux pour améliorer la piste.

Parmi les projets que l’organisme a en vue, Nicolas Lessard rappelle que les bénévoles sont à planifier une autre corvée au courant de l’été au sentier du parc Desrochers, à l’autre extrémité de la ville, un secteur qu’ils ont maintes fois amélioré.

Un autre projet leur trotte aussi depuis quelques temps dans la tête. «On aimerait bien améliorer le sentier derrière la rue du Vert-Bois [dans le Domaine des Hauts-Bois] afin d’en faire un vrai sentier multifonctionnel et sécuritaire dans le respect de l’environnement», a fait valoir Nicolas Lessard.

Il estime que c’est ce que la communauté désire, tout en ajoutant que ce projet se ferait à un coût encore une fois plus que raisonnable, grâce aux bénévoles qu’ils ont mobilisés pour favoriser un mode de vie plus actif et sportif.