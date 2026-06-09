Un appel a été logé le 8 juin en fin d’après-midi à la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent afin de signaler une chicane de voisins. On aurait indiqué à ce moment que l’une des personnes concernées aurait en sa possession une arme de poing.

Une telle information a mené au déploiement de plusieurs autopatrouilles en direction du boulevard des Hauts-Bois, en haut de la pente, où aurait eu lieu l’événement.

Les forces de l’ordre ont érigé un périmètre de sécurité et posté des agents aux alentours qui brandissaient leur arme de service en direction des lieux, dont une carabine semi-automatique.

Les agents ont pu par la suite rencontrer les parties impliquées dans ce conflit pour constater qu’aucune arme de poing n’était impliquée dans l’incident et aucune plainte n’a été déposée dans ce dossier.

L’agent Brigitte Légaré, du service sociocommunautaire, a expliqué que dans des cas semblables, la Régie ne doit pas prendre de chances et demander à tous les policiers disponibles dans un secteur donné de se rendre sur les lieux afin d’assurer le meilleur déroulement des opérations.