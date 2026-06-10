Une intervention policière a eu lieu hier soir à Boucherville à la suite d’une présumée agression impliquant une arme blanche.

Vers 19 h 30, les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont été appelés à se rendre à proximité d’un restaurant afin de venir en aide à deux victimes.

Les deux jeunes hommes, âgés de 17 et 20 ans, ont subi des blessures causées par une arme blanche. Ils ont été transportés à l’hôpital pour recevoir des soins, mais leur état de santé ne ferait pas craindre pour leur vie.

Les démarches d’enquête ont conduit les policiers jusqu’au secteur de la plage de l’île Charron, où un périmètre de sécurité a été établi. Une opération policière est toujours en cours dans le secteur.

Une personne considérée comme étant d’intérêt dans ce dossier a été arrêtée et doit être rencontrée par les enquêteurs du SPAL. Les circonstances exactes de l’événement demeurent à éclaircir et l’enquête se poursuit.