La limite recommandée de 20 km/h sur la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin «ne répond pas aux besoins énergétiques des cyclistes», a récemment soutenu un citoyen devant le conseil municipal. La Ville de Boucherville rejette toutefois toute hausse de vitesse et envisage plutôt de nouvelles mesures d’apaisement de la circulation.

La Ville pourrait installer des barrières de type «chicane» à certains endroits stratégiques du Vieux-Boucherville afin de ralentir les usagers de la piste multifonctionnelle longeant le fleuve Saint-Laurent.

Le maire Jean Martel a confirmé cette semaine que l’administration municipale analyse différentes options pour améliorer la sécurité sur cet axe très fréquenté, où se côtoient cyclistes, piétons, coureurs, utilisateurs de fauteuils roulants, enfants à vélo en ou planche et autres adeptes de mobilité active.

Cette réflexion fait suite à l’intervention du citoyen Richard Fournier lors de la séance du conseil municipal du 28 mai. Celui-ci a plaidé en faveur d’une révision de la vitesse recommandée de 20 km/h sur la piste multifonctionnelle.

Selon lui, cette limite correspond davantage à «une balade familiale» qu’à une utilisation sportive ou utilitaire du vélo. «Pour des gens qui choisissent de pédaler pour aller travailler au centre-ville, qui doivent faire un 35 ou 40 kilomètres, à 20 km/h, ça va leur prendre deux heures», a-t-il soutenu. Il a également affirmé que cette vitesse «ne rencontre pas les besoins énergétiques d’une personne qui veut rester en forme».

M. Fournier estime que les efforts devraient davantage être consacrés à l’éducation des usagers. Il a notamment repris une proposition qu’il défend depuis plusieurs années, soit d’inviter les piétons à marcher à contresens afin de voir arriver les cyclistes et de réduire les risques de conflits.

Le citoyen a aussi soulevé divers enjeux liés à l’aménagement des pistes, à la visibilité à certaines intersections et à la présence de barrières qu’il juge parfois dangereuses.

Pas question d’augmenter la vitesse

Le maire Jean Martel a toutefois fermé la porte à une augmentation de la vitesse recommandée sur les pistes multifonctionnelles. Dans sa plus récente capsule, il a rappelé que ces infrastructures doivent être partagées entre plusieurs catégories d’usagers. «Les cyclistes peuvent quand même circuler sur la chaussée», a-t-il souligné, ajoutant qu’il existe un important enjeu de cohabitation entre cyclistes, piétons, coureurs et autres utilisateurs.

«Ce n’est pas une vitesse que nous souhaitons augmenter», a-t-il affirmé. Le maire a également rappelé que certains secteurs du Vieux-Boucherville connaissent une forte affluence, notamment à proximité de l’église Sainte-Famille, de la marina, des parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille, des commerces et des cafés du secteur.

Lors de la séance du conseil, il a soutenu que circuler à 25 ou 30 km/h dans ces zones achalandées pouvait poser des risques pour la sécurité.

Des mesures à l’étude

Le 29 mai, au lendemain de la séance du conseil, le maire a effectué une visite du secteur avec la directrice générale adjointe Marie-Pier Lamarche et la conseillère municipale Isabelle Bleau. L’objectif était notamment d’évaluer la pertinence d’installer des chicanes ou d’autres aménagements physiques visant à réduire la vitesse d’approche des cyclistes dans les zones les plus fréquentées. Les secteurs à l’étude incluent notamment le stationnement de la marina, le parc Laramée-Lacaille et les abords de l’église Sainte-Famille.

La Ville entend poursuivre sa réflexion au cours des prochaines semaines et consulter les membres du comité du Vieux-Village et de ses abords avant de prendre une décision.

Pour l’instant, le message de l’administration municipale demeure clair. Plutôt que d’autoriser des vitesses plus élevées, Boucherville souhaite renforcer les mesures favorisant une cohabitation sécuritaire entre tous les utilisateurs de ses pistes multifonctionnelles.