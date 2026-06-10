La ministre responsable de l’Habitation, Karine Boivin-Roy, était de retour à Varennes, où elle est demeurée pendant plusieurs années, afin de procéder à la première pelletée de terre des travaux de construction d’un immeuble de 35 logements abordables destiné à des personnes seules ou à des couples âgés de 60 ans et plus, ainsi qu’à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

Ce projet situé au 2014, boulevard René-Gaultier, est estimé à plus de 17 M$. L’immeuble de cinq étages comprendra 35 logements d’une chambre accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’arrivée des futurs résidents est prévue au printemps de l’an prochain.

Lors de la conférence de presse, la ministre a précisé que le montage financier regroupe un investissement gouvernemental de 6,6 M$, une contribution de 3,4 M$ de la Ville de Varennes, incluant le don du terrain, ainsi qu’un prêt hypothécaire de 6,8 M$ consenti par Desjardins.

Une fois construit, l’Office régional d’habitation de Marguerite-D’Youville assurera la gestion et le maintien de l’immeuble. Quant aux futurs résidents, ils bénéficieront du soutien communautaire de l’organisme à but non lucratif Appartements Luminance.

La députée de Verchères, Suzanne Roy, a souligné que les locataires admissibles pourraient aussi bénéficier d’une aide financière provenant du Programme de supplément au loyer Québec afin de réduire le coût de leur loyer mensuel.

«Le début des travaux marque une étape importante dans la réalisation de notre mission, soit d’offrir des logements supervisés, sécuritaires et inclusifs à des personnes aînées et à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Appartements Luminance vise à favoriser l’autonomie, la dignité et l’intégration sociale dans des milieux de vie adaptés aux besoins de chacun. Voir ce projet se concrétiser à Varennes, grâce à la collaboration de partenaires engagés, est très significatif pour notre organisation et pour les futurs résidents», a ajouté de son côté le cofondateur d’Appartements Luminance, Réjean Martin.