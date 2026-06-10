Une Vélo fête réussie !

Maryam Saber brille à l’international

Une jeune gymnaste du programme Sport-Études de l’école De Mortagne ne cesse d’étonner! En février, Maryam Saber a participé à la compétition Élite Canada, où elle s’est classée première à la poutre et deuxième aux barres asymétriques. Par la suite, elle a pris part au Gymnix International, qui se déroulait à Montréal, alors qu’elle a terminé au quatrième rang à la poutre. À la fin du mois de mars, elle s’est envolée pour l’Allemagne afin de participer à la compétition internationale DTB Pokal, à Stuttgart, où elle a terminé en troisième place lors de l’épreuve par équipe et cinquième aux barres asymétriques. Sa progression constante lui permis de se qualifier pour les prochains Jeux panaméricains, où elle entend briller à nouveau!