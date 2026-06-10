Une Vélo fête réussie !
La Vélo fête, tenue le samedi 30 mai, a connu un franc succès en réunissant de nombreuses familles pour une journée active et festive. Les participants pouvaient parcourir un trajet de 8 km et, s’ils le souhaitaient, poursuivre l’aventure avec une seconde boucle de 7 km. Un circuit de 1 km était également offert aux tout-petits. Au parc de la Mairie, l’animation s’est poursuivie avec des jeux gonflables, une aire de pique-nique et le spectacle La magie de la chimie de Yannick Bergeron. Une trentaine d’associations accréditées de Boucherville, parmi les 163 que compte la Ville, tenaient aussi un kiosque d’information.
Des bénévoles en or
Le Centre d’action bénévole de Boucherville a récemment tenu son Gala des bénévoles. La soirée a été l’occasion de souligner l’engagement exceptionnel des bénévoles et de remercier toutes les personnes qui contribuent à faire vivre la mission de l’organisme. Le CABB offre plusieurs services tels la popote roulante, le soutien psychosocial, des activités sociales et culturelles comme le populaire cabaret des aînés, l’accompagnement en transport, menus travaux à domicile, de l’aide aux formulaires et impôts. Les quelque 515 bénévoles actifs ont permis d’offrir en 2025, 10 143 services auprès de 2 416 personnes.
Trois entreprises d’ici gagnantes
Trois entreprises de Boucherville figurent parmi les lauréats de la 42e édition des Prix Excellence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. IGA Marchés Emily et Philip a remporté les honneurs dans la catégorie Commerce de détail, Delpharm (fabricant de médicaments stériles injectables) s’est distinguée dans la catégorie Grande entreprise ou filiale étrangère, tandis que Produlith (spécialisée dans l’impression de boîtes pliantes, d’étiquettes et d’emballages flexibles) a reçu le prix Coup de cœur du jury. Au total, 17 trophées ont été remis lors de cette soirée qui a mis en lumière 35 finalistes.
Des Ninjas… entraînés à Boucherville
La compétition en Division 2 de la Ligue Ninja Warrior Québec se déroulait le 2 mai dernier à Trois-Rivières au Focus Ninja Gym. À cette occasion, les jeunes élèves du programme Sport-Études de l’école secondaire De Mortagne à Boucherville ont fait belle figure alors qu’ils devaient relever avec brio des défis axés sur la vitesse, l’agilité et la force, sous la supervision et les encouragements du sensei Pascal Déry. Chez les 14 ans et plus Zackary Robert a remporté la médaille d’or, suivi de Nicolas Brière pour la médaille d’argent, alors que Daphné Morisson a décroché la quatrième position. Chez les 13 ans et plus, le Ninja Benjamin Roberge a récolté le bronze, tandis que Ludovic Gagnon a pris le cinquième rang de la compétition.
Maryam Saber brille à l’international
Une jeune gymnaste du programme Sport-Études de l’école De Mortagne ne cesse d’étonner! En février, Maryam Saber a participé à la compétition Élite Canada, où elle s’est classée première à la poutre et deuxième aux barres asymétriques. Par la suite, elle a pris part au Gymnix International, qui se déroulait à Montréal, alors qu’elle a terminé au quatrième rang à la poutre. À la fin du mois de mars, elle s’est envolée pour l’Allemagne afin de participer à la compétition internationale DTB Pokal, à Stuttgart, où elle a terminé en troisième place lors de l’épreuve par équipe et cinquième aux barres asymétriques. Sa progression constante lui permis de se qualifier pour les prochains Jeux panaméricains, où elle entend briller à nouveau!