À seulement 10 ans, Jack-Elliott Cyr vivra une expérience dont rêvent bien des jeunes amateurs de baseball. Le joueur des Seigneurs de Boucherville U11A a été retenu parmi quelques centaines de candidats pour participer à la deuxième saison de l’émission Baseball L’Académie, qui sera diffusée sur RDS à compter du 21 juin.

Seulement 12 joueurs âgés de 10 à 16 ans ont été sélectionnés à travers le Québec. Jack-Elliott est d’ailleurs le plus jeune membre de la cohorte.

Selon son père, la sélection reposait autant sur le talent sportif que sur la personnalité des candidats. «Ils voulaient de bons joueurs parce qu’ils sont encadrés par d’anciens joueurs professionnels, mais il y avait aussi tout un volet personnalité. On devait remplir un formulaire et produire une vidéo pour expliquer le parcours de notre enfant et sa passion pour le baseball», raconte-t-il.

Cette passion est bien réelle. À la maison, le baseball occupe une place importante dans le quotidien du jeune athlète. «Il regarde beaucoup de baseball à la télévision. On a installé un filet dans la cour pour qu’il puisse lancer et frapper quand il veut. C’est vraiment une passion très intense chez lui», souligne son père.

Après une première entrevue virtuelle avec le producteur et animateur Jean-Michel Vanasse, Jack-Elliott a franchi les différentes étapes de sélection jusqu’à l’annonce officielle.

«On a filmé sa réaction lorsqu’il a appris qu’il faisait partie des 12 joueurs. Quand on lui a annoncé qu’il était choisi et qu’il était le plus jeune du groupe, il a capoté. C’était vraiment un beau moment», raconte M. Cyr.

Pour Jack-Elliott, cette aventure représentait une première expérience devant les caméras. Le jeune joueur admet avoir ressenti un certain stress au début du tournage. «Au début, c’était un peu gênant, mais mon père travaille dans le domaine de la télévision, donc je comprenais un peu comment ça fonctionnait. Après le premier épisode, j’étais beaucoup plus à l’ais », précise-t-il.

Au-delà de l’aspect télévisuel, le jeune athlète estime avoir énormément progressé sur le plan sportif. Plus jeune participant du groupe, il a côtoyé des joueurs plus âgés et bénéficié des conseils d’entraîneurs expérimentés, dont Marc Griffin (ancien joueur des Expos et résident de Boucherville), Josué Peley (ancien joueur et membre de l’organisation des Blue Jays), et Marc-Antoine Bérubé (repêché par les A’s d’Oakland et directeur exécutif de l’Académie de baseball du Canada).

«J’ai appris beaucoup de choses. Il y avait des techniques que je ne connaissais pas encore à mon âge et d’autres que je faisais mal sans m’en rendre compte. Ça va vraiment m’aider pour ma saison de baseball», affirme-t-il.

Déjà passionné par son sport, Jack-Elliott nourrit également l’ambition de poursuivre son parcours dans un programme sport-études en baseball au cours des prochaines années. Malgré la fin des tournages, le jeune Bouchervillois conserve un excellent souvenir de l’expérience. « C’était vraiment le fun », résume-t-il.

Les tournages se sont déroulés sur cinq jours, notamment au centre Strike Zone de Sainte-Julienne et au parc Champigny de Repentigny. Encadrés par d’anciens joueurs professionnels et différents spécialistes, les participants ont suivi ce que le père de Jack-Elliott compare à « un véritable camp d’entraînement professionnel ».

Au-delà des aspects techniques, l’émission aborde aussi la préparation mentale, la gestion des erreurs et le rôle des parents dans le développement des jeunes athlètes. «Ce sont des questions que tous les parents se posent. Comment réagir après un mauvais match? Quand parler à son enfant? Ce sont des outils très utiles», estime-t-il.

La série comptera huit épisodes de 30 minutes présentés chaque semaine sur RDS à compter du 20 juin.