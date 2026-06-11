Lors de l’assemblée publique du 1er juin, un citoyen intrigué par l’adoption d’un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 706 afin d’inclure des «activités récréatives de type intensif», a demandé de quoi il est question. Le maire lui a précisé qu’il s’agit d’un projet privé de centre intérieur de pickleball.

Rappelons que le maire est un grand adepte du pickleball et qu’il ne semble pas être le seul. Le 19 avril 2024, dans un communiqué intitulé : «Varennes, futur paradis du pickleball!», Martin Damphousse a souligné que cette activité est très accessible, très abordable et permet aux plus jeunes ainsi qu’aux aînées de bouger de façon sécuritaire.

«Varennes connaît actuellement un engouement phénoménal pour ce sport qui peut aussi devenir compétitif pour les joueurs expérimentés», avait-il mentionné. «C’est donc avec fierté que j’annonce que le conseil municipal rendra le pickleball encore plus accessible pour les Varennois», en soulignant qu’une stratégie est élaborée afin d’accroître le nombre de surfaces dédiées à sa pratique sur les plateaux d’activités de la Ville.

Il a ajouté qu’en septembre, on procèderait à l’inauguration du Club de pickleball de Varennes, qui comptait déjà plus de 325 membres actifs lors de son ouverture en juin 2024.

Lors de l’assemblée publique du début juin, le maire a précisé au citoyen où serait situé le centre intérieur de pickleball projeté. «Pour vous situer, l’adresse, c’est le 1407, boulevard Lionel-Boulet, donc près des restaurants et la station-service. Juste sur le coin, le premier bâtiment, c’est Acier Fati. Il y a un terrain vacant juste à côté, puis après, c’est Prolifik, donc on parle de ce lot-là pour un centre sportif privé.»