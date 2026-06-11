La Ville de Boucherville a mis, le 10 juin, son drapeau en berne à la suite du décès d’Armand Lefebvre, survenu le 29 mai à l’âge de 90 ans

Dans un communiqué de presse, la municipalité souligne le parcours exceptionnel de cet ancien conseiller municipal et bénévole de longue date, dont l’implication a marqué la communauté bouchervilloise pendant plus d’un demi-siècle.

Élu conseiller du district 7 sous l’administration de la mairesse Francine Gadbois entre 2005 et 2009, M. Lefebvre a également consacré une grande partie de sa vie à l’éducation.

Pendant 32 ans, il a travaillé notamment à l’école secondaire De Mortagne comme enseignant et gestionnaire, accompagnant plusieurs générations de jeunes et transmettant des valeurs d’engagement, de respect et d’entraide.

Son dévouement s’est aussi illustré auprès des vétérans et des aînés.

En 1976, il participe à la fondation du Corps de cadets de l’Armée 750 l’Escaut de Boucherville, avant de cofonde la filiale 266 Pierre-Boucher de la Légion royale canadienne en 1996, dont il assumera la présidence durant de nombreuses années.

À travers cette implication, il contribue notamment à l’organisation des cérémonies du jour du Souvenir, de la campagne du coquelicot, de la collecte de sang du maire et des célébrations de la fête du Canada, tout en venant en aide aux anciens combattants.

Au fil des ans, Armand Lefebvre a multiplié les engagements au sein de la collectivité bouchervilloise. Il a notamment occupé le poste de premier vice-président de la Fondation Jeanne-Crevier de 2008 à 2013, un organisme qui lui a par la suite décerné le titre de membre honoraire en reconnaissance de ses nombreuses années de bénévolat.

Il a également présidé la Fondation de l’école secondaire De Mortagne pendant une décennie, de 1983 à 1993.

Son implication citoyenne s’est poursuivie au sein de différentes instances municipales, notamment comme membre du Secrétariat à la participation citoyenne de la Ville de Boucherville entre 2013 et 2018. Il a aussi été attaché politique auprès du député Pierre Moreau de 2003 à 2005 et a siégé à plusieurs comités et commissions municipales durant son mandat comme conseiller.

Son parcours lui a valu plusieurs honneurs au cours de sa vie. Parmi les distinctions reçues figurent le prix Louis-Lacoste de l’Ordre du mérite de Boucherville, remis en 2021, la médaille de l’Assemblée nationale en 2017 ainsi que la médaille du lieutenant-gouverneur en 2007.

Il a également été nommé Légionnaire de l’année à l’échelle provinciale par la Légion royale canadienne, une reconnaissance soulignant son engagement exceptionnel envers la communauté et les anciens combattants.

Dans son communiqué, la Ville de Boucherville rappelle que l’héritage laissé par Armand Lefebvre continuera de marquer la communauté. Le maire Jean Martel a d’ailleurs tenu à saluer la mémoire de celui qu’il décrit comme un « homme de conviction et bâtisseur infatigable », offrant au nom du conseil municipal ses condoléances à la famille et aux proches de cet homme qui a consacré sa vie au mieux-être de ses concitoyens.