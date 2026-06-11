Liquidation Marie a le vent dans les voiles, c’est le moins que l’on puisse dire. La populaire chaîne québécoise d’épiceries à très bas prix a été fondée en 2012 par Marie-Ève Breton. Celle-ci a confirmé à La Relève qu’une nouvelle succursale ouvrira ses portes cet automne, se limitant préciser : «On va annoncer l’adresse sous peu», ce qui a fait bondir les rumeurs sur les réseaux sociaux.

Le concept de Marie-Ève Breton est en plein expansion. (Photo: Le Saint-François – Mario pitre)

L’entreprise combat le gaspillage alimentaire en vendant des surplus d’inventaire, des produits déclassés et des articles proches de leur date de péremption provenant des grands fabricants et distributeurs.

Liquidation Marie vient d’annoncer pas moins de six nouvelles ouvertures d’ici octobre 2026. Présentement, douze magasins sont ouverts, dont le plus récent à Granby, qui a été inauguré en mai dernier. La flambée des prix, en raison notamment de l’inflation et de la hausse de l’essence, explique en partie le succès du concept qui a vu le jour dans le sous-sol de Marie-Ève Breton, à Saint-Zotique.

À la place du Home Hardware?

La prochaine succursale sera située à Sorel-Tracy et son ouverture est prévue d’ici la fin du mois de juin. D’ici à l’automne, des épiceries Liquidation Marie ouvriront leurs portes à Victoriaville, à Vaudreuil-Dorion et à Sainte-Julie.

Les secteurs envisagés à Sainte-Julie font l’objet de beaucoup de suppositions sur les réseaux sociaux. Le site de l’ancienne quincaillerie Home Hardware est le plus cité en raison de plusieurs facteurs, dont le nombre de pieds carrés du local, les espaces de stationnement, la proximité de l’autoroute et la distance relative des autres magasins d’alimentation.

Le concept de Marie-Ève Breton est en pleine expansion et elle vise une cinquantaine de succursales à travers la province d’ici trois ans. La région de Québec est notamment dans le collimateur de l’entrepreneure.

Notons en terminant que Liquidation Marie aura bientôt des boutiques en ligne avec les mêmes produits à très bas prix, alors que les achats alimentaires seront également livrés directement chez les clients.