Face à l’avancée de la rage du raton laveur vers la région métropolitaine, le gouvernement du Québec a lancé une importante campagne de capture et de vaccination de la faune sauvage dans plusieurs municipalités de la Montérégie, dont Boucherville, Brossard, Candiac, La Prairie, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, Sainte-Julie et Saint-Amable.

Dès cette semaine, des équipes spécialisées installeront des cages sur un territoire d’environ 750 kilomètres carrés afin de capturer des ratons laveurs et des mouffettes. Les animaux recevront un vaccin contre la rage avant d’être remis en liberté. Les spécimens traités seront identifiés au moyen d’une marque temporaire et d’une étiquette à l’oreille. L’opération durera jusqu’au 23 juin.

Selon les autorités, cette intervention vise à freiner la progression de la maladie vers les secteurs urbains plus densément peuplés de la grande région de Montréal.

De 800 à 1000 bêtes pourraient ainsi être vaccinées, rapporte Radio Canada.

La présence accrue d’animaux domestiques et de résidents dans ces milieux augmente les risques liés à cette maladie, qui demeure mortelle une fois les symptômes déclarés.

Depuis le début de l’année, plusieurs dizaines de nouveaux cas de rage du raton laveur ont été confirmés au Québec, principalement en Estrie et en Montérégie.

Devant cette situation, Québec a également prolongé jusqu’au 6 août l’interdiction de déplacer certaines espèces sauvages susceptibles de transmettre le virus, notamment les ratons laveurs, les mouffettes rayées, les renards et les coyotes.

De nouvelles municipalités, dont Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecœur, Calixa-Lavallée et Saint-Amable, sont désormais visées par cette mesure.

Les autorités rappellent qu’un animal blessé, orphelin ou jugé importun ne doit pas être transporté, puisque son déplacement pourrait favoriser la propagation de la maladie vers des secteurs encore épargnés.

D’autres opérations, notamment la distribution d’appâts vaccinaux par voie aérienne ou terrestre, pourraient être réalisées au cours des prochains mois afin de renforcer la protection du territoire, a rapporté La Presse.