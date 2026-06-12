Champions défendant de la Coupe du monde de soccer, les Argentins peuvent compter sur un appui massif de leurs compatriotes. Parmi ceux-ci, on retrouve Gustavo Etchenausse, propriétaire du restaurant chez Gardel à Boucherville. «Nous avons une population de 46 millions en Argentine. Je crois que 44 millions aiment le soccer», lance-t-il.

Arrivé au Québec il y a quatre ans, le restaurateur a pu voir tout l’engouement autour du hockey avec le parcours en séries des Canadiens. Il assure cependant que le soccer atteint un autre niveau en Argentine.

«C’est comme le hockey ici, mais avec 10, 12 fois plus de fanatisme! C’est vraiment important pour nous. Nous pouvons oublier tous les problèmes avec le soccer», affirme-t-il.

C’est donc avec grande passion que les Argentins suivent leur équipe nationale, leur équipe locale, mais aussi tous les sportifs originaires du pays. Le restaurateur pointe au même moment sa télévision, qui montrent les essais libres de Formule 1, et donne en exemple l’appui du peuple au pilote argentin Franco Colapinto.

«Toutes les personnes qui font du sport, elles ont des millions d’Argentins derrière eux. N’importe quel sport, n’importe quelle personne. C’est de cette manière que les Argentins vivent le sport. Je crois que c’est une connexion pour déconnecter de tous les problèmes», soutient celui qui est originaire de la province d’Entre Rios.

Amicale

C’est donc sans surprise que Gustave Etchenausse parle de passion lorsqu’il décrit le peuple argentin. «C’est vivre toute la vie avec de la passion. La passion pour la danse, la passion pour la musique, la passion pour la nourriture. Et la passion pour le sport.»

Celui-ci parle aussi de l’Argentin moyen comme une personne super amicale, qui adore organiser des événements pour se faire des amis.

C’est d’ailleurs un peu cet esprit qu’il tente d’amener avec lui dans son restaurant, ouvert depuis deux ans sur le boul. de Mortagne à Boucherville, dans lequel il prend un grand plaisir à voir le mélange des cultures québécoise et argentine.

«Toute occasion est bonne pour faire un rendez-vous avec des amis. C’est bon pour l’Argentine, mais aussi pour les pays frontaliers. On a beaucoup de clients qui viennent du Brésil, de l’Uruguay. Les Latino-Américains forment une communauté super chaleureuse. Et c’est important pour nous de continuer et de transmettre cette culture», souligne le restaurateur.

Horaire de l’Argentine :



16 juin contre l’Algérie – 21h

22 juin contre l’Autriche – 13h

27 juin contre la Jordanie – 22h